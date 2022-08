‘No van a doblarme ni asustarme’, dice Alejandro Moreno ante solicitud de desafuero 

Luego de que la Fiscalía General de Campeche solicitara a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno, el priista respondió que ni así conseguirán que su partido apruebe las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador

“Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar ni menos van a conseguir que el PRI aprueben las reformas que pretenden”, dijo el diputado apodado ”Alito” en un video que publicó en sus redes sociales.

El también dirigente nacional del PRI mencionó que una vez más Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del país para perseguir e intimidar a sus opositores.

De Morena no espero justicia, espero venganza. pic.twitter.com/oUu4CSnKuP — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 16, 2022

“De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo”, afirmó.

Dice el fiscal de Campeche @RenatoSalesmx que no tiene nada personal en contra de @alitomorenoc



En el 2015, ambos aspiraban a la candidatura por la gubernatura de Campeche que ganó Alejandro Moreno. pic.twitter.com/czo6luMtur — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) August 16, 2022

Además, dijo confiar en las instituciones y en el marco legal del país y aseveró que no tiene nada que ocultar ante la pretensión de la Fiscalía General de Campeche de acusarlo de enriquecimiento ilícito durante su administración como gobernador de la entidad de 2015 a 2019.

“Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país”, indicó Moreno.

