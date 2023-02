Noroña pide remover a Creel de la presidencia de Diputados por tema de militares armados

El diputado Gerardo Fernández Noroña pidió remover a Santiago Creel de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por lo acontecido ayer en la instalación del Congreso General al no permitir la entrada de los militares armados al Pleno de Sesiones.

El legislador criticó que el panista no haya consultado a la Jucopo la decisión que tomó, y señaló que no se puede invitar a la escolta de las Fuerzas Armadas, pero sin armas. También lo acusó de haberle negado usar la palabra ayer durante la sesión.

“Por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y que lo presentemos la discusión formal en el Pleno”, dijo al iniciar la sesión hoy.

Lee: Santiago Creel invitó a los militares armados a la Cámara de Diputados: Ignacio Mier

Mientras, la diputada María Guadalupe Chavira le dijo a Santiago Creel que no es demócrata, por lo que señaló que no hay garantía de su imparcialidad y por ello no podía seguir al frente de la Mesa Directiva.

“No hay garantía de tu imparcialidad y no podemos garantizar que se traduzca en tener gobernabilidad en las decisiones, así que, te exigimos que revises en tu conciencia, no puedes seguir al frente de la Mesa Directiva, porque no garantizas el criterio de imparcialidad y por eso, actúa en consecuencia, diputado Santiago Creel”, dijo la legisladora de Morena.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no respaldó remover a Santiago Creel de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero lo señaló de ser el responsable de que ingresaran los militares armados a San Lázaro.

“¿A quién le corresponde que no ingrese personas armadas al recinto legislativo? A la presidencia de la Mesa Directiva. ¿A quién le corresponder organizar el protocolo con lo que aperturamos los periodos ordinarios de sesiones? (…) ¿Por qué prever, como presidente de la Mesa Directiva, un protocolo civil?”, cuestionó el diputado.

A lo que Santiago Creel respondió que sumía los errores que se hayan cometido en la instalación del Congreso General y aseveró que tomará en cuenta cada señalamiento que le hicieron en la sesión.

No te pierdas: Aun sin candidatos del ‘sol azteca’, PRD, PAN y PRI reiteran que irán juntos en 2023 y 2024

“Asumo los errores que se hayan cometido. Asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y de cada una de las intervenciones, las respeto y las aprecio, las voy a tomar en cuenta independientemente de los que resuelva la Jucopo si presenta o no la facultad que tiene cada grupo parlamentario. Quiero reiterar a todos aquellos que intervinieron mi respeto, amistad y reconocimiento ”, mencionó.

Para que eso suceda, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso General establece que los integrantes de la Mesa Directiva podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara.

Ello en tres casos: por transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución; incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara, y dejar de asistir reiteradamente y sin causa justificada a las sesiones de la Cámara o a las reuniones de la Mesa Directiva.

Es decir, en caso de que lo quieren remover, si el PAN, PRI, PRD se unen, Morena y aliados no alcanzarían los votos para quitar a Santiago Creel de la presidencia de la Cámara de Diputados.

Suscríbete a Forbes México