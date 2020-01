Nos quedan 8 años para salvar al planeta: Greta Thunberg

Notimex.- Greta Thunberg dijo que tenemos menos de ocho años para salvar el planeta, porque ”incluso a 1 grado Celsius más, las personas mueren por el cambio climático”. La inspiradora adolescente de las huelgas escolares #FridaysforFuture afirmó que los países más ricos deben reducir las emisiones a cero mucho más rápido.

Greta Thunberg regresó hoy a Davos, al Foro Económico Mundial, un año después de decir a los líderes empresariales y políticos que se despertaran ante el cambio climático. Antes de una sesión dedicada al cambio climático, leyó un discurso que transmitió su mensaje clave: ¡escucha a los científicos y actúa ahora!.

El discurso, pronunciado durante una sesión llamada “Forjando un camino sostenible hacia un futuro común”, junto con otros activistas adolescentes, inició con el señalamiento de que hablaría más tarde, por lo que solo aprovecharía la oportunidad para recordar una vez más a todos nuestra situación actual.

Refirió que en el informe SR 1.5 del Panel Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicado en 2018, se establece que si queremos tener 67% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura promedio global por debajo de 1.5 grados Celsius, teníamos hasta 420 gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2) al 1 de enero de 2018 como presupuesto para emitir?

Ahora ese número es mucho más bajo, ya que emitimos alrededor de 42 gigatoneladas de CO2 cada año; con los niveles de emisiones actuales, el presupuesto restante se habrá agotado en menos de ocho años? Aclaró que los números “no son las opiniones ni los puntos de vista políticos de nadie. Es la mejor ciencia actual disponible, y aunque muchos científicos sugieren que las cifras son demasiado moderadas, son las aceptadas a través del IPCC”.

Dijo a los asistentes al Foro Económico Mundial que tengan en cuenta que las cifras son globales y, por lo tanto, no dicen nada sobre los aspectos de equidad, lo cual es absolutamente necesario para que el Acuerdo de París funcione a escala global. Y eso significa que los países más ricos necesitan reducir las emisiones a cero mucho más rápido y luego ayudar a los países más pobres a hacer lo mismo para que las personas en las partes menos afortunadas del mundo puedan elevar sus niveles de vida.

Estos números tampoco incluyen la mayoría de los circuitos de retroalimentación, puntos de inflexión no lineales ni calentamiento adicional oculto por la contaminación tóxica del aire. Sin embargo, la mayoría de los modelos asumen que las generaciones futuras, sin embargo, de alguna manera podrán absorber cientos de miles de millones de toneladas de CO2 del aire con tecnologías que no existen hoy en la escala requerida, y tal vez nunca lo harán.

La probabilidad aproximada del 67% es la que tiene las mayores probabilidades otorgadas por el IPCC. Y ahora tenemos menos de 340 gigatoneladas de CO2 para emitir en ese presupuesto para compartir de manera justa.

¿Y por qué es tan importante permanecer por debajo de 1.5 grados Celsius? Porque incluso a 1 grado la gente está muriendo por el cambio climático porque eso es lo que exige la ciencia unida, para evitar la desestabilización del clima para que tengamos la mejor oportunidad posible de evitar reacciones en cadena irreversibles.

Refirió Greta que “desde el verano pasado, he estado repitiendo estos números una y otra vez en casi todos los discursos, pero, sinceramente, no creo haber visto alguna vez a ningún medio de comunicación o persona en el poder comunicar esto y lo que significa; sé que no quieren informar sobre esto, sé que no quieren hablar de esto, pero les aseguro que continuaré repitiendo estos números hasta que lo hagan”.

