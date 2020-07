Afluencia de visitantes a museos disminuyó desde 2019

La pandemia por Covid-19 obligó a pausar tanto la actividad económica como la cultural, lo que ocasionó el cierre de los museos en México y el mundo. Sin embargo, desde el año pasado, los recintos culturales ya habían registrado una baja en el número de visitantes.

La afluencia a museos en México en 2019 tuvo una disminución del 9% respecto a 2018, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La institución reportó que 1,177 museos tuvieron una afluencia de 62 millones 192,394 personas en 2019, en comparación con los 67 millones 739,615 de visitantes que se registró en 2018.

La afluencia total tuvo una disminución de 5.6 millones, respecto a la reportada en 2018.

Asimismo, el Inegi resaltó el registro de afluencia a museos en las ciudades más importantes: la Ciudad de México, con 24.2 millones en 141 museos, y Nuevo León, con 11.9 millones en 46 museos.

Un sondeo realizado a visitantes arrojó que los principales motivos por los que las personas no asisten a los museos son falta de cultura o de educación (19.3%), falta de difusión y publicidad o desconocimiento (18.3%) y porque no les interesa, no están motivados o por flojera (15.3%). En 2018 los principales motivos para no visitar el museo fueron los mismos.

La entrevista se aplicó a 186,125 visitantes de 12 y más años de edad, seleccionados en forma aleatoria. De las entrevistas, 53.2% fue respondida por mujeres y 46.8% por hombres. Esta información se levantó en julio y en octubre de 2019, mediante instrumentos de captación diseñados en colaboración con la Secretaría de Cultura.

