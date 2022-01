Alcaldía Cuauhtémoc descarta corredor de pantallas estilo Las Vegas en Zona Rosa

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, anunció este martes que su propuesta de instalar un “corredor turístico-tecnológico” en la calle de Génova, en la Zona Rosa, se ha descartado.

Tras las críticas que recibió su propuesta, que implicaba la colocación de pantallas LED estilo Fremont Street en Las Vegas, Estados Unidos, la funcionaria señaló que cambiará el concepto del proyecto hacia un “corredor verde”.

Cuestionada por Forbes México en su primera conferencia de prensa del año sobre el estatus del proyecto, la funcionaria respondió que “si hay algo que no puede funcionar, como el corredor turístico-tecnológico, que son todas las pantallas que nosotros queremos instalar (en la calle de Génova), no me voy a quedar peleando un proyecto que me va a llevar año y medio de la administración”.

“Si hay algo que caracteriza a Sandra Cuevas es que no es una mujer necia, no soy una mujer necia ni tampoco permito que mis emociones me controlen (…) Ahorita lo vamos a detener (el proyecto del corredor turístico-tecnológico), ya cuando venga un próximo jefe de gobierno de la alianza vamos a hacer ese proyecto”, subrayó.

En lugar de la propuesta de pantallas LED a lo largo del corredor peatonal de Génova, que conecta parte del distrito financiero de Paseo de la Reforma con la Glorieta de Insurgentes, la alcaldesa Cuevas Nieves anunció la instalación de un “corredor turístico verde, es decir, absolutamente toda la calle de Génova la vamos a poner de color verde, y con verde me refiero a la naturaleza”.

Este es el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa, con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades. Se pretende iniciar su construcción el siguiente mes e inaugurarlo el 14 de febrero del 2022. #DeCuauhtémocParaLaCDMX pic.twitter.com/jDBwczPJ4G — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 29, 2021

“Es un proyecto amigable con el medio ambiente, amigable con todos los que podamos asistir a Zona Rosa, me refiero a las familias, a la comunidad LGBT, empresarios, a todos aquellos que quieran asistir a Génova, al corredor turístico verde. Además va a permitir la reactivación económica de los más de 700 establecimientos mercantiles (de la zona)”, abundó.

El 6 de diciembre pasado, Forbes México dio a conocer que el plan del gobierno de Claudia Sheinbaum para la Zona Rosa transita por otro camino: repoblar este polígono en el que hoy residen 3,000 personas en 27 manzanas.

“La ciudad no es Las Vegas”, dijo en su momento la mandataria capitalina en crítica a la propuesta del corredor turístico-tecnológico que anunció en octubre la alcaldesa Sandra Cuevas.

El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad, Ricardo Gómez Cruz, adelantó a este medio que en mayo de este año podrían presentar un plan para repoblar la Zona Rosa, un barrio enclavado entre Paseo de la Reforma y Chapultepec, Lieja e Insurgentes, que es transición entre la colonia Cuauhtémoc y Roma Norte, ambas con intensa actividad restaurantera, turística y por lo tanto económica, pero que conservan residentes.

“(La Zona Rosa) es una gran infraestructura de la Ciudad, que tiene características propias y que se fue deteriorando y abandonando. Tiene actividad de día, de noche se muere (la vida de barrio) y es de riesgo. Pretendemos repoblar y necesitamos hacer atractiva para la inversión”, comentó a principios de diciembre el secretario Gómez Cruz.

Cuestionada al respecto, la alcaldesa Sandra Cuevas comentó este martes: “antes de repoblar hay que pensar en darle vida y rescatar a los más de 700 establecimientos mercantiles. Sin embargo, todo lo que sume lo vamos a aceptar. Por supuesto que le apostamos a que haya más viviendas, sin embargo, antes de pensar en ello, hay que modificar las 45 calles que tiene la colonia Juárez”. Para ese objetivo, dijo, la alcaldía Cuauhtémoc cuenta con un presupuesto de 50 millones de pesos.

Otra zona que la alcaldesa Cuevas Nieves ha marcado como prioritaria para su administración es la colonia Atlampa, que también está en los planes de repoblamiento y construcción de vivienda del gobierno central que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya envió una propuesta al Congreso de Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la zona.

“Todo puede converger, todo puede unirse, lo que se necesita son voluntades políticas. Tengo toda la voluntad de poder lograr que los proyectos avancen. Lo que quiera hacer el gobierno central, específicamente la jefa de gobierno, es bienvenido, pero aquí en la alcaldía Cuauhtémoc siempre vamos a participar y nunca nos vamos a hacer a un lado”, señaló al respecto Sandra Cuevas.

“Algo importante es que si nosotros decimos Zona Rosa, ya también les gusta Zona Rosa, si decimos Atlampa, ya también les gusta Atlampa, (si decimos que) vamos a poner una feria, (ellos dicen) nosotros también vamos a poner una feria. Eso yo lo agradezco porque entre más generemos proyectos más se ponen a trabajar todos, esto es una competencia sana”, remató la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc.

