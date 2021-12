En estas 7 alcaldías de CDMX se aplicará la dosis de refuerzo a adultos mayores la próxima semana

La dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 para personas de 60 años y más continuará en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Del martes 14 al sábado 18 de diciembre se aplicará el biológico de AstraZeneca ─independientemente de las dosis que hayan recibido con antelación─ a 469,865 adultos mayores de 60 años residentes de Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tláhuac.

El director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y encargado del plan de vacunación en la capital, Eduardo Clark García, informó que los adultos mayores de la alcaldía Tlalpan que no pudieron por alguna razón acudir a su cita para aplicarse la dosis de refuerzo, podrán asistir a las próximas alcaldías.

Sin embargo, llamó a que las demarcaciones que no han sido anunciadas esperen su turno.

“Pedimos a las alcaldías que faltan (de dosis de refuerzo) que esperen su turno, dado que la planeación, la logística, las vacunas, los vacunadores, todo el plan está diseñado para atender lo que vamos anunciando. Les pedimos paciencia y que tengan muy presente que semana con semana anunciaremos cuál es el calendario. Estimamos en las siguientes tres o cuatro semanas haber logrado que las personas que deseen un refuerzo de la tercera dosis de 60 y más años lo tengan”, dijo.

En la conferencia de prensa semanal sobre la situación epidemiológica de la capital, Clark señaló que para el sábado 18 de diciembre serán ocho de las 16 alcaldías de la ciudad las que habrán recibido una dosis de refuerzo contra Covid-19, que equivalen al 18% de la población de la Ciudad de México.

A la baja, indicadores de la ciudad

Eduardo Clark informó que los indicadores de la pandemia en la ciudad van a la baja, tanto ingresos hospitalarios, personas hospitalizadas, casos activos, positividad.

Sin embargo, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia en el periodo invernal y las fiestas navideñas ya que no se descarta en ningún momento un rebrote de contagios, sobre todo en personas no vacunadas. De hecho, detalló que 75% de las personas que llegan a un hospital por Covid-10 o sospecha de este, no están vacunadas.

“Es una muy buena noticia lo que observamos la semana pasada de una reducción en el número de ingresos hospitalarios, inclusive en los niveles muy bajos que tenemos. Pasamos en cuatro semanas de cerca de 50 ingresos hospitalarios diarios a 30 ingresos hospitalarios a la semana. No estamos totalmente estancados, sí se está reflejando tal vez la vacunación a jóvenes de 18 años con esquema completo”, comentó el funcionario en conferencia de prensa.

No obstante, apuntó, “que los indicadores que vemos hoy que están estables, que están a la baja, no significa que vayan a estar así para siempre. Significa que hoy estamos bien (…) pero esta mejoría que tenemos pudiera cambiar si las personas pierden totalmente el respeto al Covid. Por eso es importante que esta temporada navideña las personas que se van a reunir, lo hagan con medidas de precaución. Las mejorías siguen estando presentes, pero no descartamos que puedan subir (los contagios) si las personas bajan la guardia”.

El viernes 3 de diciembre había 549 personas hospitalizadas en la Zona Metropolitana del Valle de México por Covid-19 o sospecha de este. Hoy hay 506: lo que significa una reducción de 43 personas.

En la Ciudad de México había 409 personas hospitalizadas, hoy hay 381, lo que significa una reducción de 28 personas. Los indicadores son los mínimos históricos desde abril de este año. Al momento no se ha detectado repunte de ninguno de ellos, incluso casos activos.

