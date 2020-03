Alertan por despidos masivos de empleadas del hogar durante contingencia por coronavirus

Notimex.-Decenas de trabajadoras del hogar han sido despedidas injustificadamente en los últimos días derivado de la pandemia del coronavirus (Covid-19), alertó Andrea Santiago Páramo, coordinadora de la Causa Trabajo en el Hogar en la fundación Nosotrxs.

Entrevistada en el contexto del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora el 30 de marzo, la fundación recibió las quejas a través de la página de red social “Mi trabajo cuenta”, donde las afectadas expusieron sus testimonios y explican lo que consideran abusos de sus empleadores.

La activista señaló que muchas han sido despedidas sin darles indemnizaciones, a otras las mandaron a descansar sin goce de sueldo y les dicen que serán llamadas “hasta nuevo aviso” ya que pase la crisis sanitaria.

En uno de los mensajes de la página “Mi trabajo cuenta”, del 25 de marzo, se puede leer que a una de las afectadas la despidieron después de trabajar por 12 años con un doctor militar anestesiólogo retirado y “hoy me acaba de decir que no vaya mañana por la situación que estamos pasando, a lo que yo le dije que me adelantara unas semanas y ya después se las reponía, a lo cual me dijo que no“.

En el mensaje, la trabajadora, originaria de Puebla, pedía una liquidación justa.

Además, existen otras trabajadoras que siguen laborando, pero los empleadores no les otorgan medidas de protección para su salud para evitar el contagio del (Covid-19), como dotarles de guantes, gel antibacterial o cubrebocas, expuso la activista.

“Siguen siendo uno de los grupos de la población más afectados sobre todo porque la mayoría de ellas no cuenta con seguridad social”, lamentó Santiago Páramo.

En caso de que se contagien del virus, no podrán acceder a los servicios de salud, indicó.

Las empleadas domésticas son canalizadas con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que puedan interponer su queja vía telefónica o con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar que les puede brindar asesoría legal, concluyó.

