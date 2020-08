AMLO asegura que no habrá gasolinazos, ‘suceda lo que suceda’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá gasolinazos y que su gobierno continuará con la política de no aumentar el precio de los combustibles.

Durante su conferencia matutina de este lunes, donde reconoció la labor social de los empresarios que se dedican a la distribución de combustibles, López Obrador destacó que los precios de las gasolinas bajaron entre 3 y 4 pesos a pesar del impacto de la pandemia al crudo mexicano.

“Ahora con esta caída del precio del crudo, en vez de inventar un impuesto, decidimos también que bajaran los precios de los combustibles durante la etapa más difícil de la pandemia y ahora se han ido recuperando los precios al consumidor”, señaló el mandatario.

AMLO reconoció que los precios de los combustibles han ido aumentando, pero detalló que esto se debe a la recuperación del costo del barril de crudo y de la gasolina de importación; pero reiteró que a pesar de eso no habrá gasolinazos.

“Continuaremos con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda. Ha ido al alza el precio de la mezcla mexicana al extranjero. Esto nos lleva a incrementar los precios, porque dependemos de la gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que había, no habrá aumentos reales en los precios de los combustibles”.

Asimismo, el presidente resaltó que su gobierno ha cumplido su promesa de mantener estables los precios de los combustibles y destacó que la venta de las gasolinas es fundamental para la economía del país y de las familias, que la estabilidad en su precio apoya a las necesidades básicas de los mexicanos.