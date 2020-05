AMLO pide a comités de padres de familia destinar recursos a obras

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los Comités de Padres de Familia utilizar los recursos que reciben del gobierno federal para realizar obras de mejoramiento en las escuelas.

El mandatario pidió que los recursos entregados no sean destinados a la compra de computadoras u otras mercancías, sino privilegiar la ampliación de planteles o la construcción de bardas.

López Obrador consideró que ante la crisis que genera la pandemia del Covid-19, es necesario que en México se reactive al sector de la construcción.

“El dinero no se use, para ser preciso, para computadoras que llegan muchos a ofrecer distintas mercancías, que se use y es voluntario, desde luego en la construcción, ya sea en ampliar la aula, en las bardas, en las aulas de usos múltiples, en los baños en lo que pueda significar contratar a maestros albañiles”, comentó.

“Ya después vemos en la próxima entrega, porque esto es anual, si utilizan los recursos con otros propósitos pero ahora es muy impotente reactivar la industria de la construcción y darle ocupación y trabajo a los trabajadores de la construcción”, señaló.

López Obrador explicó que hasta abril, el gobierno federal ha entregado 4 millones 927,pesos a 25,510 comités.

Con esta dispersión, el mandatario federal confió un se puedan crear 266,278 empleos en la industria de la construcción.