Ante saturación, Ssa ampliará capacidad de página de registro de vacunación

La secretaría de Salud informó que la capacidad de la plataforma donde los adultos mayores pueden registrarse para recibir la vacuna contra Covid-19, mivacuna.salud.gob.mx, será ampliada para evitar saturación e incluso “caídas” de la misma como ocurrió este martes, día en que fue habilitada para su funcionamiento.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la respuesta por parte de la gente para el registro fue inmediata, lo cual saturó la plataforma pero ya trabajan en la ampliación de la capacidad de la misma.

“Estas consultas fueron de una magnitud, de una frecuencia inusual, se estuvieron registrando, en algún momento más de 65 mil a 70 mil entradas a la plataforma por segundo, esto obviamente saturó el sistema”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa vespertina de la secretaría de Salud, desde Palacio Nacional.

Sigue aquí el avance contra la pandemia en México y el mundo

López-Gatell hizo un llamado a la gente para que no se desespere, ya que pasando esta demanda inicial podrán registrarse sin problema.

“No hay ningún problema, no pasa nada porque en unos pocos días esta curiosidad inicial se empezará a organizar, lo que recomendamos es, por un lado esperar, no se desespere, si hoy no lo logró hacer, espérese uno o dos días, de todos modos la vacunación no va a ser esta misma semana y eso va a permitir que usted encuentre menos saturación”, dijo.

El funcionario mencionó que la secretaría de Salud, a través del ingeniero César Vélez, quien está a cargo de la Dirección General de Tecnologías de la Información, ya trabaja en la optimización de la plataforma.

“De todos modos hoy el ingeniero (César Vélez) estuvo trabajando para ampliar la capacidad instalada funcional de nuestros servidores en el servicio de arrendamiento para tener un mayor respaldo, recursos que se usaban en otras aplicaciones temporalmente van a ser destinadas a esto”, comentó.

Durante la conferencia también informaron que en el sitio Coronavirus.gob.mx ya hay un acceso directo a la plataforma de registro para vacunarse y una sección con preguntas frecuentes sobre el mismo.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México