La decisión de Reese Witherspoon de apostar por ella misma y por las historias protagonizadas por mujeres está dando sus frutos: actualmente la actriz cuenta con una fortuna de 400 millones de dólares (mdd), de acuerdo con Forbes, tras la noticia del lunes por la mañana de que una empresa de medios respaldada por Blackstone está comprando una participación mayoritaria en su productora Hello Sunshine.

Witherspoon retendrá una participación de al menos el 18% y recaudará aproximadamente 120 mdd, después de impuestos, de la venta de casi la mitad de su participación preexistente del 40% en la compañía. El resto de su fortuna está ligada a sus ganancias de su carrera de 30 años como actriz y productora.

Witherspoon es una de las estrellas más rentables de Hollywood y puede cobrar un sueldo altísimo. Gana al menos 1 mdd por episodio televisivo; recibe 1.2 mdd por episodio que producir y protagoniza en The Morning Show de Apple TV +, de acuerdo con expertos de la industria, y millones más por papeles cinematográficos. Además es una patrocinadora popular por su trabajo en comerciales para compañías como Crate & Barrel.

Antes del movimiento #MeToo y los llamados generalizados a favor de la equidad de género en el mundo del espectáculo, Witherspoon estaba frustrada por los roles que le ofrecían y la escasez de historias dirigidas por mujeres en Hollywood.

Ante esto en 2012, fundó Pacific Standard, que produjo las películas Wild and Gone Girl y para 2016, sus esfuerzos de producción se transformaron en Hello Sunshine.

La compañía tiene varios proyectos en desarrollo, incluida la próxima serie From Scratch de Netflix , protagonizada por Zoe Saldana, y The Last Thing He Told Me de Apple TV+, protagonizada por Julia Roberts. En cuanto a las películas, Hello Sunshine está adaptando la novela más vendida Where the Crawdads Sing.

Witherspoon ha expandido su imperio mediático para incluir el club de lectura de Reese, un movimiento natural dado el hecho de que varios de sus proyectos son adaptaciones de novelas escritas por mujeres.

El club tiene 2.1 millones de seguidores y 42 de sus 50 selecciones se han abierto camino en la lista de los más vendidos del New York Times, lo que significa que las futuras versiones de cine y televisión tienen una audiencia fuerte.

“Comencé esta empresa para cambiar la forma en la que se ve a todas las mujeres en los medios”, declaró Witherspoon a través de un comunicado.

Hello Sunshine será la piedra angular de la nueva empresa de medios creada por Mayer y Staggs. La pareja ha estado a la caza de activos con el comienzo de la era del streaming, los ejecutivos vieron la oportunidad de capitalizar la demanda casi insaciable de Hollywood de franquicias y proyectos de entretenimiento reconocidos con los mejores talentos.

Esta “hambre” de las marcas de entretenimiento de primer nivel es lo que impulsó la oferta de 8,450 mdd de Amazon para adquirir MGM (hogar de James Bond, Robocop y Rambo); y transacciones más pequeñas pero notables como el acuerdo de más de 400 mdd de Universal Pictures para crear una nueva trilogía de películas basada en la clásica franquicia de terror El Exorcista.

Ante esto, Mayer y Staggs vieron una oportunidad en Hello Sunshine de Witherspoon, cuyo principal accionista, AT&T, busca salir del negocio del entretenimiento. El gigante de las telecomunicaciones anunció planes en mayo para escindir WarnerMedia y fusionarla con Discovery, una transacción que siguió a su venta anterior de DirecTV a una firma de capital privado.

AT&T aprovechó una transacción que permitiría una salida fácil, y Witherspoon estaba interesada en un acuerdo que proporcionaría efectivo para impulsar el crecimiento continuo de Hello Sunshine, esto se concretó en el verano.

“Hello Sunshine encaja perfectamente con nuestra visión de una nueva empresa de entretenimiento, tecnología y contenido de próxima generación”, declararon Staggs y Mayer en un comunicado. “Buscamos empoderar a los creadores con innovación, capital y escala para inspirar, entretener y deleitar al público global“.

Witherspoon se unirá al directorio de la nueva empresa de medios, Hello Sunshine, junto con la directora ejecutiva Sarah Harden, con quien continuará supervisando las operaciones diarias de la empresa.

