La caída de Cienfuegos, vista por la prensa internacional

Medios internacionales reportan que la detención del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos pone de relieve redes corruptas que llegan a los niveles más altos del gobierno mexicano y funciona como misil también para el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho del ejército uno de los pilares de su política.

El exfuncionario fue detenido este jueves en un aeropuerto de Estados Unidos, mientras viajaba con su familia, de acuerdo a información compartida por ProPuplica.

El medio británico The Guardian describió generaciones de militares mexicanos implicadas en la violencia producida por el comercio de droga.

“El primer zar antidrogas del país, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue arrestado a fines de la década de 1990 y condenado por aceptar sobornos de los carteles de la droga”.

“Una de las facciones más sanguinarias de la guerra contra las drogas, el cartel de Los Zetas, estaba formada por ex miembros de las fuerzas especiales”, relató.

Por su parte, el periódico estadounidense The New York Times expresó que se trata de una prueba del extraordinario poder que ejerce el crimen organizado en México.

“Ningún alto oficial del ejército mexicano ha sido acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Dichos cargos representarían un nuevo frente en el combate a la corrupción“, escribió.

Además, informó que la noticia arroja una sombra sobre la lucha de México contra el crimen organizado.

“Es difícil exagerar el daño causado a México. El arresto del general Cienfuegos se produce solo 10 meses después de que otro alto funcionario mexicano —que una vez dirigió el equivalente mexicano del FBI— fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cártel de drogas de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México”, puntualizó en referencia a Genaro García Luna.

En este mismo sentido, el diario El País explicó que estamos ante una situación que trasciende sexenios, países y gobiernos.

“Cienfuegos no entraba en los planes de este gobierno, no estaba en su radar. Los militares habían quedado al margen de la caza y captura de la Cuarta Transformación. Prueba de ello es que su detención en California no fue comunicada en una mañanera, sino a través del canciller Marcelo Ebrard, que a su vez había sido previamente informado por el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau. Tan descolocado estaba que el propio López Obrador se enteró de la detención minutos antes de las 9 de la noche después de que lo hiciera la periodista Ginger Thompson”.

En la nota compartida por el periódico, se detalla que la detención no fue en coordinación con Estados Unidos, lo que abre incógnitas sobre la colaboración entre los dos países.

“La detención del general Cienfuegos forma parte de los mitos que se caen cada mañana. Un día el todopoderoso Emilio Lozoya llega detenido desde España; otro García Luna es juzgado en una Corte de Estados Unidos y otro al partido de Felipe Calderón se le prohíbe formalizar su inscripción. Cada día, una torre del viejo régimen se cae, en muchas ocasiones gracias a la colaboración, o decisión, de Estados Unidos, que hace el trabajo que tanto se le ha reclamado siempre a México”, compartió.

The Washington Post reportó que la dependencia de México hacia las fuerzas armadas ha ido en aumento con la política de Andrés Manuel López Obrador, quien “le ha confiado no solo liderar la lucha en curso del gobierno contra los cárteles de la droga, sino también detener el robo desenfrenado de oleoductos, construir importantes proyectos de infraestructura y ser la columna vertebral de la nueva Guardia Nacional, aparentemente civil”.

Cienfuegos, nacido en 1948 en la Ciudad de México, ocupó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y entre otras funciones, se desempeñó como Oficial Mayor de la Sedena, inspector y controlador general del Ejército y la Fuerza Aérea, así como subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

