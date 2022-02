Van tres semanas de reducción de Covid-19; casos activos son 1.6%: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en la tercera semana de monitoreo epidemiológico en el país hay 1.6% de casos activos de Covid-19 por lo que se mantiene una reducción sostenida y grande entorno a los contagios que ronda hasta en un 48% respecto a otras olas.

“Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de Covid-19, entramos en un periodo de estabilización y hemos tenido reducciones por arriba de 40%, la última de 48%, la incidencia de nuevos casos está por debajo de las olas previas. Solamente 1.6% son casos activos”, indicó.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario de Salud detalló que la hospitalización también va a la baja estando sólo el 30% de las unidades Covid-19 ocupadas a nivel nacional.

“El tercer indicador es la mortalidad, todavía la semana pasada estaba en ascenso, aproximadamente tres semanas después de que aumentan los casos, baja la mortalidad. De hecho la reducción de mortalidad es 71% menos que en la ola más alta”, señaló López-Gatell.

Respecto a la vacunación, el servidor público detalló que hasta el momento se han inmunizado a 84 millones de personas, el 90%, dijo, tiene ya el esquema completo.

“Continuamos vacunando en todos los frentes, la prioridad es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, sobre todo la cobertura en las zonas más apartadas del país, respetaremos si alguien no quiere vacunarse, pero vacunarse contra covid es reducir la posibilidad de agravamiento”, insistió.

En cuanto a los refuerzos vacunales a adultos mayores, el avance es de 68% y en personal del sector salud se ha cubierto en su totalidad la meta de inmunización.

“El refuerzo en personal de salud hemos cubierto más allá de la meta, 105%, hemos protegido a todo el personal de salud, en el personal de salud hemos tenido un avance muy rápido. Llevamos 202 millones de dosis recibidas. Estamos por recibir vacunas AstraZeneca a través del mecanismo Covax”, abundó.

