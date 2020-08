CDMX ofrece seguridad social a choferes de microbús con buen servicio

El gobierno de la Ciudad de México ofreció a choferes de autobuses y microbuses concesionados su inscripción a la seguridad social, puesto que se les dará el recurso para ello, siempre y cuando mejoren el servicio y acaten las normas necesarias.

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, explicó que al registrarse ante Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tanto los conductores como sus familias se verán beneficiadas.

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en la CDMX, Andrés Lajous Loaeza, abundó que este tipo de transporte realiza aproximadamente 7.2 millones de viajes al día y mueve a casi 4 millones de personas.

Por ello, informó que tienen contemplada una inversión de 80 millones de pesos para lo que resta del año, lo cual beneficiaría a 15,500 choferes en la capital del país.

Acotó que este programa se suma al plan de movilidad para regular el transporte público en la ciudad, puesto que se busca la profesionalización del servicio, así como generar una esquema de incentivos y sanciones; además del plan de sustitución de unidades que está en proceso.

Detalló que la inscripción de los conductores al IMSS les permitirá tener acceso a servicios médicos quirúrgicos y hospitalarios; a pensiones por invalidez, viudez o vejez, así como a una ayuda para servicios funerarios para el solicitante.

Lajous indicó que tienen que hacer su registro de manera digital, para después acudir de manera física a la Semovi con su licencia tipo C, así como firmar una carta compromiso y llenar los formularios de inscripción al IMSS.

Sin embargo, reiteró que también está contemplado un apartado de sanciones y suspensiones, lo cual puede ocurrir en caso de que en la unidad móvil no estén habilitados el GPS, la cámara y el código QR para identificar al autobús y al conductor, además de incumplimiento con el proceso de regularización.

El secretario de Movilidad sentenció que el operador será amonestado en caso de no tener licencia tipo C vigente, no llevar puesto el uniforme correspondiente, consumir algún tipo de droga mientras maneja, tener música a alto volumen, poner en riesgo a los pasajeros o incurrir en actos de acoso sexual o discriminación.

Para lograr ese objetivo, el funcionario adelantó que monitorearán a los choferes desde la app Mi Ruta, donde los pasajeros podrán calificar el servicios, al igual que se localizar los puntos de mayor conflicto

Para el uso de esta aplicación móvil, los operadores ingresarán su licencia para conducir correspondiente y las placas de la unidad que operan, para así realizar un pase de lista al inicio y final de su jornada con el código QR en el camión.

Lajous apuntó que para la primera fase de este sistema tienen pensado usar las cámaras de fotocívicas para vigilar y sancionar a los vehículos de transporte que circulen en sentido contrario, invadan áreas peatonales o infrinjan las reglas de tránsito.

En la segunda etapa, aseguró, se incrementará el número de cámaras en sitios estratégicos y se usará la información de los GPS para ubicar si hubo exceso de velocidad o si las unidades están detenidas mucho tiempo en lugares indebidos.

En la última fase, los usuarios podrán calificar a los chóferes de la aplicación, para con ello generar un esquema de sanciones.

Recordó que la inscripción a este sistema está disponible desde el 7 de agosto, pero hasta el 17 de este mes iniciará el programa de reordenamiento tecnológico con las cámaras; para el 1 de septiembre se iniciará la app Mi Ruta para los operadores inscritos en el IMSS y para el 5 está disponible para los usuarios.

