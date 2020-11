CDMX en semáforo naranja ‘al límite’; si pandemia no cede, diciembre será punto máximo

La Ciudad de México está en semáforo naranja “al límite” de pasar al rojo, confirmó la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa indicó que no quieren retroceder en el avance del manejo de la pandemia, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a que mantenga las medidas sanitarias para disminuir los contagios de Covid-19.

Alertó que si la tendencia de crecimiento de la pandemia continúa en la capital, para las últimas semanas de diciembre la ocupación hospitalaria podría alcanzar los niveles de mayo, donde se alcanzó el pico de la emergencia sanitaria en la CDMX.

“Estamos a seis semanas, cinco semanas de corregir esta tendencia para que no siga creciendo (la pandemia) y no lleguemos a una saturación hospitalaria, y en particular al límite que tuvimos en el mes de mayo y junio”, agregó.

En ese sentido, indicó que por el momento la ocupación hospitalaria en la capital está al 50%; además que del 12 al 19 de noviembre esta cifra pasó del 45% al 49%.

Refirió que el promedio de ingresos hospitalarios durante noviembre es de 282, mientras que en octubre la cifra fue de 238 y en septiembre de 227, este último, el indicador más bajo desde junio.

