Científicos crean nanomedicina para atacar las células cancerígenas

Notimex.- Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, de la Universidad de Hong Kong y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, descubrieron una nueva nanomedicina inteligente dirigida a células tumorales activas para atacar al cáncer.

Los científicos explican que la quimioterapia y la radioterapia que se utilizan en la actualidad como tratamiento para el cáncer, pueden crear efectos secundarios e incluso una alta toxicidad en los tejidos y la sangre que conduce a una baja calidad de vida en los pacientes, señaló un estudio publicado en la revista Science.

Por lo anterior, crearon una especie de nanomedicina hecha con moléculas de monóxido de carbono (CO) y monóxido de nitrógeno (NO), que son capaces de inducir selectivamente la apoptosis de las células cancerosas y también protegen las células sanas.

Esta nanomedicina se empleará por vía intravenosa pues para verificar su seguridad y eficacia, los científicos aplicaron la inyección en ratones sanos y con tumores, después se recogieron muestras de sangre de uno, siete y 20 días posteriores a la inyección.

También analizaron imágenes de cortes tumorales teñidas de diferentes colores para analizar el seguimiento del profármaco y demostraron que todos los grupos de tratamiento no causaron daños evidentes a los órganos principales, incluidos el corazón, el hígado, el bazo, los pulmones y los riñones, lo que sugiere una buena biocompatibilidad a la dosis tratada.

Sin embargo, la liberación controlada de CO es de vital importancia para mejorar la eficacia de la terapia, de lo contrario podría tener graves consecuencias a la salud del paciente, por ejemplo, podría causar una intoxicación.

“Construimos una nanomedicina inteligente versátil para realizar de manera ordenada la administración de un nuevo profármaco de CO dirigida a los tejidos tumorales, mediante ensamblaje electrostático, esto logra tanto la orientación pasiva del tumor, como la orientación activa a las células tumorales” explican en el estudio.

Aseguran que, la innovación y los beneficios clínicos de este descubrimiento implican el desarrollo de una terapia de CO, que supone una alta eficacia y seguridad para atacar de manera selectiva las células del cáncer in vitro e in vivo.

“La clave del trabajo es sintetizar el nuevo profármaco que puede acumularse en las mitocondrias de forma selectiva y liberar CO en las mitocondrias de manera receptiva. Se ha comprobado que el ion TPP cargado positivamente es excelente para apuntar a las mitocondrias debido a sus atracciones electrostáticas y lipofílicas con membrana mitocondrial”, aseguran los expertos.

También aseguran que el mecanismo de selectividad para el cáncer de la nanomedicina se investigó desde el aspecto del metabolismo de la energía celular y concluyeron que esta nueva forma de terapia dañó las funciones mitocondriales de las células cancerosas, pero protegió las mitocondrias de las células normales para mantener el metabolismo energético normal.

“En general, estos resultados sugieren que la estrategia propuesta de ensamble/desenamblaje en varias etapas, proporcionó una nueva ruta hacia la entrega eficiente de CO para el tratamiento del cáncer”, concluyen los científicos.