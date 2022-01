Cofepris autoriza píldora de Merck contra Covid-19; la aplicarán en hospitales

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia controlado de la píldora para combatir el Covid-19 de la farmacéutica Merck & CO.

Se trata de Molnupiravir de la farmacéutica Merck & CO que en breve será adquirida por el gobierno de México y aplicada en hospitales públicos.

“Hoy se aprueba, autorización para uso de emergencia controlada y es efectivo es una buena noticia”, reveló el tabasqueño.

De igual forma, las autoridades sanitarias analizan la efectividad de la píldora Paxlovid de la farmacéutica Pfizer y se prevé que la siguiente semana se dé luz verde para su uso de emergencia.

“Hay además ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos.

“Que se sepa que son dos (medicamentos) y actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias, sino también menos el tiempo de la enfermedad, del contagio, se tarda menos en salir”, comentó.

En su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que aunque hay velocidad en los contagios por coronavirus en el país no se tienen mayores hospitalizaciones ni defunciones.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos”, apuntó el presidente de la República.

A finales del año pasado, las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron luz verde al medicamento Paxlovid de la farmáceutica Pfizer y Molnupiravir de la farmacéutica Merck & CO (MSD).

Este medicamento puede ser una opción viable para tratar de Covid-19 en pacientes con alto riesgo de vulnerabilidad por el nuevo coronavirus.

Hasta el momento, informó el jefe del Ejecutivo federal, analizan cómo se adquirirán estos medicamentos y cuántas dosis una vez que las autoridades regulatorias sanitarias mexicanas den el visto bueno.

“Una vez que esté autorizado, ya tomamos la decisión, pero estamos en eso, diario, este dato es de hoy en la mañana, todos los días le damos seguimiento”, dijo López Obrador.

