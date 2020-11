¿Cómo organizar una comida segura pese a Covid-19? Epidemióloga lo explica

Reuters.- Como muchas personas en este año inusual, estoy ajustando los planes de vacaciones de mi familia para que todos podamos estar seguros durante la pandemia de coronavirus en curso.

Soy epidemióloga y madre de cuatro hijos con una gran familia extendida. Dado el serio resurgimiento a nivel nacional de las infecciones por COVID-19, las reuniones de familiares y amigos durante las próximas vacaciones tienen el potencial de amplificar la propagación del virus.

Varios estudios recientes han confirmado además que socializar en interiores en casa conlleva un riesgo significativamente mayor de transmisión viral que las actividades al aire libre.



Los funcionarios de salud, incluido el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtieron que gran parte de la transmisión de este otoño ocurre en todos los grupos de edad en pequeñas reuniones interiores.

Durante los últimos 15 años, la tradición de mi familia es viajar desde Washington, D.C., junto con ambos abuelos, a la soleada Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias con primos. Este año decidimos saltarnos el viaje y tendremos celebraciones de otoño e invierno en casa.

No estamos cancelando las vacaciones, pero para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás, mantenemos los planes pequeños y flexibles y recordamos que la salud de aquellos a quienes amamos es más importante al entrar en la temporada de gratitud.

Primero, es importante que todos los que asistirán a cualquier celebración navideña estén en sintonía sobre cómo tomar precauciones antes de reunirse. La idea es reducir el riesgo de infección en las semanas previas a las vacaciones y luego realizar una prueba para confirmar.

En general, todos deben planificar de antemano estar atentos a sus prácticas de salud pública, especialmente porque los abuelos corren un mayor riesgo. En mi familia, hemos acordado limitar el contacto con otras personas tanto como sea posible la semana anterior al Día de Acción de Gracias. También hemos acordado que todos deben ser más cautelosos con las pocas personas cercanas que vemos con regularidad.

Junto con la cuarentena, la prueba es la segunda estrategia.

Las investigaciones han demostrado constantemente que las personas son más contagiosas uno o dos días antes de mostrar síntomas, por lo que todos planean hacerse la prueba con una prueba de RT-PCR dentro de las 72 horas posteriores al Día de Acción de Gracias, y al mismo tiempo poder obtener los resultados antes de que nos reunamos.

Si la demanda de pruebas es alta y los tiempos de espera son largos, obtendremos pruebas rápidas. Pero éstas son una segunda opción, ya que son menos confiables y pueden ser costosos.

No importa cuán cuidadosos sean usted y su familia, existe cierto riesgo de que alguien se infecte. Con eso en mente, el objetivo es reducir las condiciones que conducen a la propagación viral. Los mayores riesgos son los espacios interiores con poca ventilación, grupos grandes y contacto cercano. Así que estamos planeando lo contrario: un Día de Acción de Gracias al aire libre corto con un grupo pequeño y mucho espacio entre todos.

Para reducir el riesgo de infección por volar y mantener una reunión pequeña, las únicas personas que vienen al Día de Acción de Gracias a la casa de mi familia en D.C. son mi madre, mi tía y mi tío, todos los cuales viven a poca distancia en automóvil. Esto es además de mí, mi esposo y nuestros hijos. Al decidir cuántas personas vendrán a las vacaciones, manténgalo pequeño y considere la cantidad de espacio que tiene para mantener el distanciamiento social.

Si el clima coopera, planeamos estar afuera para los juegos de trivia y la comida de pavo. En lugar de comer alrededor de una mesa, tendremos mesas individuales y cubiertos separados y calefactores alrededor. Tengo planeado un mini paquete de cuidados para cada invitado, de modo que todos tengan su propia manta, desinfectante de manos, utensilios y una máscara festiva.



Mi madre no ayudará en la cocina este año y, desafortunadamente, eso también se aplica a la limpieza. No haremos una foto de grupo, pero me aseguraré de capturar algunos de los momentos especiales.

Si el clima no coopera, el plan B es estar adentro en la gran sala familiar con tantas ventanas abiertas como sea posible y con todos los que estén tan separados como sea posible. Estar afuera es más seguro, pero si debe estar adentro, mejore la ventilación abriendo puertas y ventanas. Considere encender los extractores de aire y usar un purificador de aire.

Todos los que viven en el hogar estarán en una sección, mientras que mi mamá tendrá su propia área individual, al igual que mi tía y mi tío. Aunque no nos tomaremos de la mano antes de compartir la comida, seguiremos recitando que estamos “agradecidos por la familia, los amigos y la comida”.

Ya sea afuera o adentro, todos usarán máscaras cuando no estén comiendo, mantendrán una distancia de 6 pies y usarán el desinfectante de manos que colocaré por toda la casa.

También es importante tener en cuenta el consumo de alcohol, ya que una pandemia no es el momento para reducir las inhibiciones y el mal juicio.

Espero que todos disfruten de la comida y del tiempo de calidad que pasaron juntos en este año melancólico, pero el trabajo no estará terminado una vez que los platos estén limpios y todos estén seguros en casa.