Conciertos y espectáculos masivos regresarán a México hasta después de junio

Cuando los países alrededor del mundo, vieron un aumento considerable en sus casos de coronavirus Covid-19, se vieron obligados a detener las actividades artísticas que convocaban a cientos y miles de personas, por lo que era común leer sobre la cancelación de conciertos, temporadas teatrales, festivales y lugares de esparcimiento.

En México, los conciertos comenzaron a cancelarse, de manera progresiva, desde el viernes 13 de marzo y para el día 22, del mismo mes, se anunció el cierre de cines y teatros, por lo menos durante el periodo del 23 de marzo al 19 de abril; en cuanto a las reprogramaciones, contados son los espectáculos que se han aventurado a proponer nuevas fechas.

La cantante mexicana María José, quien tenía programado presentarse el próximo 25 de abril en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, anunció que la fecha sería cancelada, no obstante, la recorrió para el 11 de junio; festivales de música como el Pa’l Norte, se acomodó para el 11 y 12 de septiembre, el Corona Capital en Guadalajara, para el 12 y 13 de septiembre, en tanto que el Festival Vaivén de Cuernavaca se reprogramó para el 10 octubre, todos en 2020.

En esta línea, los complejos de diversión de la compañía Disney cerraban sus puertas, el circuito de Broadway bajaba el telón, las residencias y conciertos en Estados Unidos se postergaban, y las giras mundiales anunciaban su cancelación y futuras reprogramaciones, sin embargo, el analista del Instituto de Transformación de Atención Médica de la Universidad de Pensilvania, Zeke Emanuel, precisó que la llamada “normalidad”, podría llegar hasta octubre de 2021.

En un conversatorio organizado por The New York Times, Zeke Emmanuel precisó: “Sobre las reuniones más grandes (conferencias, conciertos, eventos deportivos), cuando la gente dice que reprogramarán esta conferencia o evento de graduación para octubre de 2020, no tengo idea de cómo creen que es una posibilidad plausible. Creo que esas cosas serán las últimas en regresar. Siendo realistas, estamos hablando del otoño de 2021 como muy pronto”.

Dr. William J. Barber II, Anne Case, Zeke Emanuel, Vanita Gupta, Peter Singer y Emily Bazelon, formaron parte del panel en el que, además de tocarse puntos sobre los retos que enfrentará la economía, destacaron los problemas sociales que vendrán tras el distanciamiento físico que se emplea alrededor del mundo con la intención de disminuir la curva de contagios por COVID-19.

Con información de Notimex.