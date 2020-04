Coronavirus: aumentan a 29 las muertes y a 1,215 los casos positivos por Covid-19

El número de fallecimientos por el coronavirus aumentó a de 28 a 29 y el de casos positivos se incrementó a de 1094 a 1,215, de acuerdo con el reporte diario dado a conocer por las autoridades sanitarias.

Hasta el momento existen 3,511 casos sospechosos en el país de Covid-19, de acuerdo con el reporte.

Ayer, el gobierno federal decretó emergencia sanitaria hasta el 30 de abril.

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las medidas de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor que dispuso el Consejo de Salubridad General no buscan el control absoluto de la sociedad, sino definir qué actividades no esenciales deben parar.

El funcionario enfatizó que es una medida de solidaridad, por lo que las garantías constitucionales permanecerán y se respetan.

“Seguiremos viviendo en un estado democrático, el controlar una epidemia cuando hay participación y colaboración de la sociedad no requiere ninguna medida excepcional que interrumpa esta vida democrática”, indicó.

Lo anterior, para que el sector privado sepa cómo respaldar la medida, que el sector público conozca las medidas específicas para la suspensión temporal de las actividades en todo el gobierno, y que la sociedad sepa que salir a la calle no es conveniente por el momento.

En su cuenta de Twitter (@HLGatell), compartió un video en el que señala la importancia de ver “que no es sólo para protegernos individualmente, si tú no contagias, no te contagian, vas a hacer que la sociedad en conjunto, el país tenga menor cantidad de casos y puedan ser atendidos”.