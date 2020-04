Coronavirus: reportan 546 muertos y 6,875 casos confirmados en el país

En México han muerto 546 personas por coronavirus (Covid-19) y se registran 6,875 casos positivos, de acuerdo con datos de las autoridades de salud.

En todo el territorio nacional se han registrado en las ultimas 24 horas 13,364 casos sospechosos y 28,126 casos negativos.

Hasta el momento se han estudiado 48,365 personas para descartar cualquier contagio.

En el mundo, Europa y América son las regiones que más contagios de coronavirus presentan.

Funcionarios dijeron que el número de contagios en el país podrían ser casi 56,000 debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados por su médico.