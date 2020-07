Beatriz Gutiérrez Müller se disculpa por respuesta en Twitter sobre niños con cáncer

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas por la forma en la que respondió este miércoles a un tuit en el que fue cuestionada por no atender personalmente a padres de niños con cáncer que denuncian falta de medicamentos.

Además, Gutiérrez Müller, quien se ha pronunciado por no ser llamada primera dama, puso su perfil de Twitter en privado.

Esta mañana, la escritora publicó un tuit por al aniversario del triunfo electoral de su esposo.

El mensaje obtuvo más de 3,000 retuits y más de 1,000 comentarios como respuesta, entre ellos uno de una persona que le preguntó “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de los niños con cáncer?”.

La respuesta de Gutiérrez Müller fue “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

Además de generar controversia en Twitter, Gutiérrez Müeller ocasionó que padres y madres de niños con cáncer le exigieron una disculpa pública, así como el pronto restablecimiento del flujo de medicamentos pediátricos oncológicos.

“Mientras hoy unos se llenan de júbilo por los triunfos, hoy nuestros corazones se llenan de tristeza ante el olvido, la falta de compromiso y responsabilidad para resolver este problema, pero también nos ofende profundamente la respuesta frívola y deshumanizada de la señora Beatriz Gutiérrez”, apuntaron los padres en un comunicado.

“Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer. ¿Tú nos responderías así? Por ello le exigimos que rectifique sus palabras y nos brinde una disculpa pública”, agregaron.

