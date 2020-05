Disney anuncia nueva película de ‘Star Wars’ dirigida por Taika Waititi

Taika Waititi, ganador del Oscar por “JoJo Rabbit” y director de “Thor: Ragnarok”, dirigirá y será el coguionista de una nueva película de “Star Wars” para cine, informó Walt Disney.

Una nueva serie de “Star Wars” para el servicio de streaming Disney+ está siendo desarrollada por la guionista de “Russian Doll” Leslye Headland, agregó la compañía en un comunicado. No se detalló la fecha de estreno de ninguno de los dos proyectos.

El anuncio se da este lunes 4 de mayo, festejado por los fans como el Día de Star Wars por la similitud de la pronunciación de la fecha −May the fourth− con la frase “May the force be with you” (“Que la fuerza esté contigo”).

Desde que compró Lucasfilm, la productora de las películas de “Star Wars”, por alrededor de 4,000 millones de dólares, Disney ha buscado revitalizar la franquicia y hasta el momento ha realizado 5 películas: 3 de la saga Skywalker (“El despertar de la fuerza”, “Los últimos jedi” y “El ascenso de Skywalker”), así como 2 spin-off, “Rogue One” y “Han Solo”.

No obstante, la recaudación de las cintas ha ido a la baja debido a una recepción fría de los seguidores ante críticas a las historias.

Disney había anunciado previamente que tras el último episodio de la saga Skywalker, centraría sus nuevas películas en historias originales, apartadas de los personajes protagonistas desde 1977.

En noviembre pasado, junto con el lanzamiento de Disney+, la compañía estrenó la serie “The Mandalorian”, la cual tuvo una buena aceptación entre los fans de Star Wars.

