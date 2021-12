El contrato de compra de vacunas no está cancelado ni incumplimos con plazos de entrega: CanSino

Pierre Morgon, SVP de Negocios Internacionales de CanSino, aseguró que el contrato establecido con México para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 no está cancelado, sino que las ordenes de compra solo está en stand by; además, enfatizó que no hay incumplimiento por ninguna de las partes.

“El gobierno ha decidido suspender las ordenes de compra, no es que esté cancelado el contrato. La suspensión está vinculada hasta que tengamos una aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (…) Es una decisión del gobierno (de México), apenas recibamos la luz verde por el gobierno, estamos dispuestos para entregar la suma que acordemos”, señaló Pierre Morgon.

En entrevista con Forbes México, explicó que la aprobación que esperan de la OMS es un procedimiento regulatorio especial, el cual consiste en una revisión del dossier técnico de la vacuna e inspección en la planta de producción local, en China.

Ante la información que se difundió de que CanSino imcumplió con los plazos de entrega de las vacunas a México, Pierre Morgon explicó que el contrato que tienen con este país “es flexible”, pues ambas partes se ponen de acuerdo sobre lo que el gobierno pide y lo que la empresa puede producir.

“Una vez que nosotros como compañía recibimos la orden de compra, confirmamos la orden, se genera la transferencia del valor de las vacunas, se mandan a producir esas vacunas y se entregan las vacunas. Es un contrato muy flexible, donde ambas partes van poniéndose de acuerdo de lo que pide el gobierno y lo que CanSino puede entregar”, comentó.

Además aclaró que el contrato que tienen con México es el mismo que han establecido con otros países, “donde a ningún país los obligamos a recibir o generar contratos por dosis que no van a recibir, sino -al contrario- las ordenes de compra se confirman y, una vez confirmadas, se liberan los pagos y se hacen las entregas, con lo cual no existe incumplimiento por ninguna de las partes”.

Mencionó que el contrato establecido con México es por un volumen tentativo de 35 millones de dosis, con una orden mínimo de 12 millones. Hasta el momento han entregado 14.1 millones, “que es más del mínimo mencionado y ahora podemos entregar lo restante que es más de 21 millones, pero todo eso depende del gobierno”.

Vacuna Convidecia de muestra eficacia de 91.7%

Pierre Morgon, SVP de Negocios Internacionales de CanSino, explicó que la vacuna contra Covid-19 Convidencia demostró ser 91.7% eficaz contra la forma grave de la enfermedad.

Señaló que el ensayo clínico Fase III de la vacuna se realizó bajo los estándares de la OMS y se llevó a cabo en 10 países ( como en Argentina, Chile, México, Rusia), en el que participaron 45,000 personas de forma voluntaria.

“El estudio continua; a los participantes que formaron parte del estudio hay que monitorearlos durante un año. Se va a estudiar el resultado de la gente que recibió el placebo y la dosis de Convidecia, y de quienes recibieron una dosis de Convidecia y luego el refuerzo a los seis meses de la primera dosis”.

Finalmente agregó que esta vacuna ha demostrado que “tiene una declinación de anticuerpos mínima en comparación con otras, y cuando se da la dosis de refuerzo pasando los seis meses, se muestra que mantiene el nivel de anticuerpos en el pico de su magnitud con respecto a la primera dosis”.

