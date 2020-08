El etiquetado puede ahorrar hasta 40,000 mdp en costos de obesidad en 5 años

El ahorro en los costos relacionados con problemas de obesidad y sobrepeso podrían alcanzar los 40,000 millones de pesos (mdp) en los próximos cinco años, una vez implementado el etiquetado frontal de alimentos en México, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y publicado recientemente por Plos Medicine.

“Los resultados después de cinco años también señalan que podría haber una reducción de 37 kilocalorías al día por persona, que se puede ver reflejado en 1.7 kg por persona.

“Probablemente si no tenemos mucho conocimiento de estas evaluaciones de impacto podríamos decir que es muy poco los 37 kc por persona al día, pero si lo vemos reflejado en prevalencia de obesidad son resultados muy alentadores, digamos que del año 1 al año 5 se encontró que se podría reducir alrededor de 15% esto son 1.30 millones de casos prevenidos”, dijo Ana Munguía, especialista en Salud Pública y Nutrición adscrita al INSP.

En su participación durante la videoconferencia El papel del Etiquetado Frontal frente a la Epidemia y las ECNT señaló que la obesidad es una enfermedad sumamente compleja, multifactorial y para poder atenderla se tiene que hacer a diferentes niveles, entre ellos el del etiquetado que entrará en vigor a partir en noviembre de este año.

“Las estrategias van desde los niveles más básicos, los niveles individuales, que tienen que ver concientizar al individuo, educar al individuo, seguido de otras estrategias como la atención primaria de la salud que tiene que ver con estos sistemas de salud o que se diagnostiquen correctamente a los pacientes, aquí entra la orientación alimentaria y el etiquetado frontal que entra en el nivel del entorno alimentario”, agregó Munguía.

Señaló que también otra de las estrategias consideradas es prohibir el expendio de alimentos envasados y procesados a las escuelas como lo aprobado este miércoles en Oaxaca, posteriormente está asegurarse del acceso a agua potable.

“Y la última y la más amplia es el marco legal de los países en donde entra la modificación de la ley general de salud de etiquetado y la modificación del Norma 051 y es importante conocer que entre más alto esté este nivel, la mayor proporción de la población se va abarcar”, agregó Munguía.

Señaló que el 70% de la ingesta de azúcares añadidos de la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas, el resto viene de alimentos envasados, procesados, mientras que los antojitos mexicanos o la comida callejera representa menos del 20%.

“El etiquetado es una estrategia costo efectiva que permite a los consumidores tomar mejores decisiones alimentarias, permite que la mayor parte de la población pueda identificar una manera fácil, simple y rápida acerca de esos nutrimentos e ingredientes poco saludables, además de que el etiquetado de advertencia ya tiene basta evidencia científica con representatividad a nivel nacional que cuenta con la mejor comprensión e población mexicana en diferente estratos socieconómicos”, agregó la experta.

Uno de los objetivos es mejorar las compras en los consumidores, como ha sucedido en otros países, en donde estudios han demostrado que con el etiquetado de advertencia se pudo mejorar la calidad nutrimental en las compras de los consumidores cuando se comparó con el etiquetado actual (el de la tabla nutrimental); ya que con ésta última los consumidores tienen que interpretarla y puede tomarle más tiempo por las operaciones matemáticas para decidir que alimento comprar y optan por cereales y botana sin conocer su contenido.

Etiquetado de alimentos que se muestran en anaquel tienen errores

Por su parte, la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental (Ameence) dijo en entrevista que los productos que ya están circulando en algunas tiendas tienen un etiquetado erróneo ya que en 10 de julio se publicaron algunas fe de erratas en el Diario Oficial de la Federación que no han considerando estas empresas.

En el caso de la marca Campbell’s, que ya ha puesto en el anaquel algunos productos con el etiquetado, dijo que está erróneo el orden de los sellos.

“En este caso salió el decreto y luego salió publicada una nota aclaratoria en la que te indica la manera en la que van los octágonos: primero va exceso calorías, luego exceso sodio, cuando la ley que te dice que va exceso calorías, exceso grasas trans, exceso de azúcares y sodio. El texto e imagen no coinciden”, Mariana Curiel, fundadora de Ameence

Curiel, que asesora en el tema de etiquetado a empresas como Bimbo Y Sanborns, también señaló que recientemente modificaron el tamaño de los sellos de advertencia por lo que las empresas que tenían impresos su sellos tendrán que rehacerlos.

“(La modificación) salió apenas el 10 de julio y la norma salió publicada el 27 de marzo, es absurdo, el gobierno te da de alguna manera esa seguridad que su etiqueta cumple con la norma actual. Cuando cambia la norma yo por eso recomiendo a las empresas que se vayan informando pero que cambien sus etiquetas, sobre todo en las mexicanas, porque en cuanto sale la norma sale la modificación o la corrección o la fe de erratas”, agregó.

La experta señala que el etiquetado por sí solo no funcionará para bajar los niveles de obesidad ya que el gobierno requiere de más acción para promover una cultura de salud y no realizarlo a base del miedo.

“Desafortunadamente en México no hay una educación en materia alimentaria, por otro lado, los productos preenvasados no son los causantes de la obesidad, sobrepeso y diabetes, ni todo esto que le ha costado tanto al gobierno y que es una epidemia de salud pública. El problema no es en lo productos envasados, el problema está en que no sabemos comer, porque de nada sirve que en el anaquel encuentren todos los productos que dicen exceso sodio cuando comparen chicharrón de cerdo, una fritura, etc., cuando lo otro es más grasoso”, señala Curiel.