“Ojalá despertemos de este sueño, lo vemos y no lo podemos creer, entramos al hospital y no lo asimilamos. Mi papá me decía por teléfono revisa que sí sea Gustavo y nosotros le decíamos: sí es, pero insistió: es que él no tiene que estar en esa estación. La última esperanza fue que él no tenía nada que hacer en Olivos; se pasó una y quedó entre Tezonco y Olivos, imaginamos que se quedó dormido”, explicó Ana Josefina Vallejo Rojas.

Ana Josefina Vallejo Rojas. Foto: Lorena Jiménez / Forbes México 06 de mayo 2021

Su hermano, Luis Gustavo Rodríguez Rojas, es uno de los 80 heridos que dejó el accidente ocurrido en la Línea 12 de Metro y también, una de las más de 4 millones de personas que viajaban diariamente en el que hasta hace poco era el transporte más seguro de la capital mexicana.

Luis Gustavo Rodríguez Rojas de 50 años es taxista, tiene tres hijos y 11 nietos y cada noche regresaba a la casa de sus papás (lugar en donde vive) tras entregar el taxi que manejaba y luego de tomar la Línea 12.

“Un día normal de Luis Gustavo de lunes a viernes él trabaja un taxi, sale y regresa a comer con mis papás ya que con ellos vive, está un rato con ellos y por la tarde vuelve a salir a trabajar y después va a entregar el taxi para regresar ya sea con sus hijos o con mis papás, es muy apegado a su familia”, explicó su hermana.

Sin embargo, el lunes 3 de mayo su vida y la de su familia cambió por completo; entre el cansancio de la jornada laboral y el trayecto en el transporte, los familiares de Luis Gustavo sugieren que se quedó dormido y al pasarse una estación del Metro fue víctima del accidente, donde un vagón con pasajeros cayó tras vencerse una trabe.

“A mi madre le avisan que mi hermano Luis Gustavo estaba en el vagón pero pues no lo queríamos creer, sin embargo, mi hermano mayor fue a buscarlo y no hubo resultado; estaba todo acordonado y no lo dejaron pasar, entonces al regresar pensamos que era una falsa alarma. Al siguiente día mi hermana Érika es la que sin quedarse con la duda empieza a indagar tanto en Locatel y en las listas y ahí es donde nos enteramos de mi hermano”.

A pesar de que hace ayer los especialistas del Sanatorio Durango le dijeron a los familiares que no había muchas esperanzas para Luis Gustavo, tiempo después les informaron que volverán a someterlo a una operación tras sufrir múltiples fracturas.

Por otro lado, su hermana explicó que el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) les aseguraron que absorberán los gastos hospitalarios del paciente, en este caso fue a través de ANA Seguros.

Ana Josefina Vallejo Rojas. Foto: © Lorena Jiménez / Forbes México 6 de mayo 2021

“Todo esto es muy lamentable como familia pero las autoridades nos han estado apoyando con la carpa, hoy nos alquilaron unas habitaciones en hotel porque tenemos tres días aquí y nos rentaron unas habitaciones en un hotel a dos calles del hospital, nos han estado trayendo almuerzo y que si requerimos algo más nos apoyan”, agregó Ana Josefina.

Carpa de familiares de Rodríguez Rojas. Foto: © Lorena Jiménez / Forbes México 6 de mayo 2021

La familia de Luis Gustavo declaró que hasta el momento no han considerado tomar acciones legales contra el STC por el accidente, sin embargo, reiteran que es necesario que se ponga más atención en estos errores que se traducen en pérdidas humanas.

“Pongan más atención porque somos personas de bajos recursos y lamentablemente esto, aparte de nuestro dolor, está fuera de nuestro alcance y aparte no lo merecemos como pueblo. Esperemos que todo esto les ablande en corazón y vean que lo que están haciendo bien o mal, lamentablemente este error ha costado vidas”, finalizó la hermana de Luis Gustavo.

Familiares de Rodríguez Rojas. Foto: © Lorena Jiménez / Forbes México 6 de mayo 2021

