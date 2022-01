Esto necesitas saber sobre qué tan bien protegen las vacunas contra Ómicron

Lo más importante: La variante Ómicron se ha propagado rápidamente en todo el mundo, incluso en personas completamente vacunadas que informan cada vez más infecciones y los gobiernos aceleran las campañas de refuerzo para controlar el brote. Sin embargo, con la creciente evidencia de que la protección de las vacunas de refuerzo también disminuye, ¿qué tan bien protegen las vacunas contra esta nueva mutación?

Hechos clave

Dos dosis de una vacuna contra el Covid-19 o incluso una infección previa ofrecen poca protección contra la infección sintomática, casi ninguna en caso la variante Ómicron en comparación con la cepa Delta, de acuerdo con los investigadores.

Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicado el viernes encontró que la efectividad de la vacuna tras una segunda dosis fue mucho mayor antes de los 180 días que después del mismo periodo de tiempo. Además mostró que una dosis de refuerzo no solo fue muy efectiva para prevenir hospitalizaciones, sino también para prevenir las hospitalizaciones.

En un estudio publicado por la Journal of the American Medical Association, los investigadores encontraron que las personas que recibieron tres dosis de una vacuna de ARNm tenían aproximadamente tres veces menos probabilidades de contraer una infección sintomática por Ómicron en comparación con las personas no vacunadas.

Los datos preliminares de Israel, uno de los primeros países en implementar la cuarta dosis de la vacuna indican que los refuerzos sucesivos no serán suficientes para proteger contra Ómicron, por su parte la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) advirtió que el refuerzo frecuente no es una “estrategia sostenible a largo plazo”.

Si bien la protección contra la infección sintomática ha disminuido, tanto los primeros datos como los dos nuevos estudios publicados el viernes encontraron que las personas vacunadas están fuertemente protegidas contra enfermedades graves, hospitalización y muerte en comparación con las personas no vacunadas.

“Es lo más importante que necesitamos que hagan las vacunas y aumenta sustancialmente después de las dosis de refuerzo”, dijo Deepta Bhattacharya, profesor e inmunólogo de la Universidad de Arizona.

No te pierdas: Al menos 4 de cada 100 que ya tuvieron Covid-19 se reinfectarán por Ómicron

¿Qué tener en la mira?

Muchos fabricantes de vacunas, incluidos Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Novavax, están desarrollando versiones de las vacunas Covid-19 dirigidas específicamente a Ómicron. Pfizer y Moderna han adelantado que sus vacunas podrían estar listas para marzo.

Tangente

Los expertos creen que la capacidad de Ómicron para evadir las defensas inmunitarias de las personas vacunadas o previamente infectadas es lo que le permitió superar rápidamente a otras variantes y extenderse por todo el mundo.

En comparación con esta variante, Ómicron logró propagarse tan rápido porque provocó que las personas infectadas emitieran mayores cantidades de virus.

Un informe, que no ha sido revisado por pares, de investigadores del Imperial College London encontró que el riesgo de reinfección con Ómicron era 5.4 veces mayor que con Delta, y que la protección contra infecciones pasadas se reducía a poco menos del 20% para el nuevos virus.

Sin embargo, los expertos y las agencias de salud dicen que la vacunación sigue siendo la mejor protección disponible contra Ómicron y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que “los no vacunados serán los más afectados”.

Si bien el alto volumen de casos de avance en personas vacunadas puede oscurecer el panorama general, los datos de todo el mundo muestran consistentemente que las personas no vacunadas tienen un riesgo mucho mayor de infección, hospitalización y muerte que sus contrapartes vacunadas.

Lee: Ómicron dejaría de golpear a los viajes en marzo: WTTC

Esto es lo que todavía no sabemos

¿Cuál es la vacuna es más eficaz contra Ómicron? Los gigantes de las farmacéuticas han analizado los niveles de anticuerpos neutralizantes en la sangre de los participantes del ensayo. Estos son un indicador de qué tan bien las vacunas pueden proteger contra la infección, pero brindan una imagen incompleta de la inmunidad.

Bhattacharya le dijo a Forbes que las vacunas de Moderna “parecen funcionar un poco mejor que las demás” en términos de inducir anticuerpos neutralizantes.

Por su parte el Dr. Amesh Adalja, académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, comentó que: “Todas las vacunas actuales pueden prevenir lo que importa (la enfermedad grave) cuando se trata de Ómicron”.

Cita trascendente

“Las vacunas no son campos de fuerza mágicos ni exterminadores de insectos. Están destinados a hacer cualquier infección leve. Te estás vacunando para evitar que te enfermes gravemente por el Covid-19”, agregó Adalja en entrevista para Forbes.

Grandes números

9,700 millones de dosis de la vacuna contra Covid-19 es al menos la cantidad que se ha administrado en todo el mundo, de acuerdo con datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Se han entregado al menos 11,000 millones de dosis en todo según datos de la firma de análisis Airfinity.

Alrededor de la mitad de estas son vacunas de virus inactivados, en su mayoría fabricadas por Sinovac y Sinopharm de China, las cuales representan alrededor de 5,000 millones de dosis, donde los estudios de laboratorio sugieren que prácticamente no ofrecen protección contra la infección por Ómicron.

Es posible que una tercera dosis de refuerzo de vacunas de virus inactivados, como las inyecciones de Sinovac y Sinopharm, no sea capaz de elevar los niveles de anticuerpos neutralizantes, lo que puede ayudar a prevenir que el virus infecte las células, lo suficientemente alto como para proteger contra Ómicron, aunque un tipo diferente de inyección como el ARNm la vacuna podría ayudar.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado