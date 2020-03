EU prueba contra coronavirus medicamento para malaria; Israel intenta con uno para VIH

Ante la epidemia de coronavirus, diversos países buscan tratamientos para los enfermos; en los últimos intentos, Estados Unidos probará un medicamento contra la malaria e Israel hará lo propio con un fármaco utilizado para contrarrestar el VIH.

El presidente estadounidense Donald Trump instruyó hoy a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a realizar pruebas inmediatas con medicamentos como el que combate la malaria contra el COVID-19.

Trump remarcó que la hidroxicloroquina, medicamento contra la malaria, se emplea para tratar la nueva cepa de coronavirus, aunque la FDA pronto corrigió los dichos del presidente y aseguró que es uno de los tratamientos que se prueban, aunque aún no se comprueba su efectividad.

La misma unidad insistió en que la vacuna tardará de 12 a 18 meses, aproximadamente, pues requiere de diversas pruebas para identificar las condiciones ideales de su uso.

Stephen Hahn, comisionado de la FDA, aclaró que no se deben “brindar falsas esperanzas”, una instrucción que Trump constantemente contradice con anuncios de agresividad en contra de la enfermedad, informó la cadena ABC.

El medicamento que combate la malaria fue notificado como efectivo por algunos médicos, al igual que los empleados contra el resfriado común y el VIH, pero ninguno de estos tratamientos ha sido respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que no se ha comprobado su completa efectividad, informó CNN.

Hasta el momento Estados Unidos tiene 10,755 casos confirmados de esta cepa de coronavirus y es el quinto país con más enfermos a nivel mundial, afirma el recuento de la Universidad de John Hopkins, que realiza el seguimiento del avance de los casos en el globo.

En tanto, Israel aprobó este jueves la licencia de una versión genérica de un medicamento contra el VIH para tratar a pacientes infectados con el coronavirus, a pesar de las dudas sobre su eficacia en las pruebas.

El medicamento antiviral Kaletra, producido por AbbVie Inc , podría ser un posible tratamiento para COVID-19, dijo el Ministerio de Salud de Israel tras emitir un permiso preliminar.

Mientras que la patente de AbbVie para Kaletra en Israel termina en 2024, en algunos otros países como India ya ha expirado.

Esta es la primera vez que el fiscal general del país permite el uso de una versión genérica de un medicamento protegido por patente en Israel, donde hay 529 casos confirmados de coronavirus.

“La compañía con la patente y el importador oficial en Israel no pueden suministrar el inventario necesario para este medicamento, que actualmente tiene mucha demanda en todo el mundo”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado. “Por lo tanto (…) el Estado podrá importar sustitutos genéricos de países donde la patente ha expirado”.

Agregó que el Kaletra genérico solo se usará para tratar el coronavirus y no el VIH, para proteger al titular de la patente.

Un estudio publicado el miércoles en el New England Journal of Medicine mostró que el medicamento no era eficaz como un tratamiento potencial para el coronavirus.

La prueba en pacientes chinos con COVID-19 grave mostró que las 99 personas que recibieron Kaletra, una combinación de medicamentos contra el VIH, lopinavir y ritonavir, no obtuvieron mejores resultados que las 100 que recibieron atención estándar.

Quienes tomaron los medicamentos mostraron una mejoría clínica después de una mediana de 15 días en comparación con 16 días con atención estándar, una diferencia que los investigadores dijeron que era “significativa, pero modesta”.

Con información de Notimex y Reuters