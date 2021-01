Fotogalería: Reyes Magos y los jugueteros, en crisis por Covid-19

Se ve mucha gente transitar en el tianguis del centro de la delegación Iztapalapa, a pesar del aumento de casos Covid-19 en la Ciudad de México, en busca de juguetes para este tradicional 6 de enero, día de los Reyes Magos.

“Está muy flojo, el año pasado ni se podía caminar de tanta gente que hubo”, dice Erick, un vendedor que oferta juguetes sencillos y baratos.

Foto: © Fernando Luna Arce 05 enero 2021

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) calculó que las ventas de Reyes alcanzarán en todo el país unos 8,700 millones de pesos, mientras el año pasado supusieron 17,550 millones de pesos, es decir una caída de más del 50%.

Foto: © Fernando Luna Arce 06 enero 2021

“La gente no tiene dinero, está muy gastada. Lo que se esta vendiendo son pelotas, bolsas de dulces, muñecas y ropa”, asegura la señora Bertha otra vendedora donde en su puesto no se ven juguetes de marcas reconocidas. Pero se puede observar que la mayoría de los productos son “Made in China”.

Tianguis en la alcaldía Iztapalapa. Foto: © Fernando Luna Arce 06 enero 2021

COMERCIO EN LÍNEA

“Estamos golpeados, la crisis nos ha pegado como a todos, pero la parte importante es que estamos saliendo. La mayoría estamos pudiendo atravesar esta pandemia y salir vivos este año”, ratificó Miguel Ángel Martín presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (Amiju), tras aceptar que “los canales tradicionales y la salida de los productos se vieron afectados” por los cierres de comercios.

Foto: © Fernnado Luna Arce 06 enero 2021

El único canal comercial favorecido durante la contingencia sanitaria ha sido el digital, ya que las ventas por internet “tuvieron un crecimiento realmente desproporcionado” del 12%, muy por encima de las expectativas del sector.

Familias en la compra de juguetes en la alcaldía Iztapalapa. Foto: © Fernando Luna Arce 06 enero 2021

“Nosotros vendíamos 6 pesos de cada 100 por internet el año pasado. Y este año llegamos a 18. De tal manera que tuvimos un crecimiento que esperábamos en los próximos cuatro o cinco años”, detalló Martín sobre el comercio en línea.

Pese a las dificultades, el juguetero consideró que los niños mexicanos no se quedarán sin regalos en este día de “tradición histórica”.

Foto: © Fernando Luna Arce 05 enero 2021.

“Puedes llevarle a un niño desde una pelota de 5 pesos hasta un juguete de miles, todo depende del poder adquisitivo”, subrayó.

Con información de EFE.

