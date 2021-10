Fundamental, construir un proyecto a 2024 para la CDMX: Santiago Taboada

El panista Santiago Taboada encabezó esta tarde un mensaje con motivo del inicio de su segundo periodo como alcalde de Benito Juárez con guiños hacia el 2024, año en que se renovará la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

El discurso del alcalde reelecto transcurrió entre recuentos de lo hecho en su primera gestión y adelantos de lo que vendrá, así como críticas al gobierno federal y agradecimientos al de la Ciudad de México.

Desde el Pepsi Center y acompañado de familiares, amigos y alcaldes de otras demarcaciones e incluso la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del gobierno de la Ciudad, Myriam Urzúa, Taboada mencionó que los próximos tres años serán fundamentales para la construcción de un proyecto político con miras al 2024.

Apenas inició su mensaje, el alcalde señaló que “estos tres años (que vienen) en la Ciudad de México son fundamentales para lograr un proyecto todos juntos que logre realmente transformar la ciudad y el país. Quiero también en este sentido, construir con todos mis vecinos este futuro promisorio que se viene y nos reta cada día con la responsabilidad que decidimos asumir”.

Siguió con un recuento de las acciones realizadas en su primera administración (2018-2021): rescate de las estancias infantiles, implementación del programa de seguridad ciudadana Blindar BJ, medidas emergentes para la atención de la pandemia de Covid-19 y el rescate e inversión de espacios deportivos en la alcaldía, como el Complejo Olímpico 1968.

“Mientras el gobierno federal decía ‘abrazos, no balazos’, aquí a la delincuencia se le combatía; mientras gobierno federal cancelaba estancias infantiles, aquí las rescatamos; mientras cancelaban el Seguro Popular, aquí dijimos Médico en tu casa; mientras cancelaba el programa de cultura, aquí dábamos apoyos”, contrastó el alcalde Taboada Cortina.

Tras esta crítica al gobierno federal, el alcalde enlistó los ejes prioritarios para su segunda administración: reforzar el programa Blindar BJ, que incluso podría ser replicado en otras demarcaciones gobernadas por la oposición, e implementar el programa Blindar la economía, a fin de reactivar el empleo mediante incentivos a pequeñas empresas y una estrategia de cuidado a las mujeres.

“Vamos a aumentar el 30% de estado de fuerza para tener mayor cercanía y más seguros a todos nuestros vecinos. Vamos a pasar de tener 28 microcuadrantes a 64, prácticamente una estructura espejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (del gobierno central) para tener calles más seguras. Vamos a seguir siendo líderes en este tema y compartir estas experiencias y resultados con todos nuestros compañeros de la UNACDMX (la unión de los alcaldes de oposición)”, afirmó.

En materia de reactivación económica, Taboada Cortina aseguró que la alcaldía apoyará el despegue de las pequeñas empresas y negocios que “quieren ponerse a chambear y ser parte de la economía formal”.

“Para ellas, Benito Juárez va a estar lista para acompañarlas en esta primera etapa de despegue y reactivar la economía de la alcaldía”, expresó.

“Yo creo en un gobierno que genere empleos, en un gobierno que genere condiciones, precisamente para todos y no regalando dinero, sino también buscando agentes económicos formales, personas que todos los días se levanten temprano y la razón es que la ciudad pueda moverse y rescatar a mucha gente que con la pandemia perdió su trabajo”, agregó Taboada.

Una de las acciones enfocadas a la protección de las mujeres será la transformación de la Universidad de la Mujer en un refugio para mujeres víctimas de violencia machista.

“Tenemos que sentar las bases para que nuestras mujeres puedan tener un futuro mucho más promisorio y justo. Por eso es tiempo de construir una política pública que las cuide y las proteja”, indicó.

“No vamos a dejar de hacer nada de lo que veníamos haciendo, pero sin duda en los gobiernos hay que enfocarse. Queremos, por eso, poner atención muy particular en estos tres ejes, que vendrán acompañados de inversiones importantes en la infraestructura, pero no vamos a descansar hasta tener una alcaldía que cubra los aspectos humanos, sociales y económicos”.

El panista aprovechó para enviar un mensaje a la administración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con quien se reúne este miércoles a distancia en la instalación del Cabildo de la Ciudad de México: “la mano está extendida para seguir trabajando juntos, pero también aquí están mis compañeros de la UNACDMX y no vamos a permitir que nos echen para atrás lo ya ganado”.

“Se dice que no somos iguales. Efectivamente, no somos iguales porque no creemos que este país tenga que ser una fábrica de pobres. Este país, esta ciudad, junto con la sociedad civil, junto con la iniciativa privada tiene que ser un detonador de empleos y desarrollo económico. Sí somos una clase que aspira a vivir mejor, todos los capitalinos, todos los chilangos, por supuesto que queremos mejores calles, mejores parques, queremos un mejor gobierno y por supuesto queremos una mejor seguridad”, enfatizó.

Y cerró su intervención con un nuevo guiño hacia 2024: “quiero decirles que en la UNACDMX estamos listos para competir, porque aquí van a encontrar a los mejores alcaldes de la Ciudad de México. No nos espanta la competencia (…) queremos los mejores gobiernos y estamos listos para hacerlo de manera conjunta”

“Hoy en Benito Juárez estamos haciendo una escala para continuar el viaje, un viaje que está también a punto de despegar hacia una fecha determinada: 2021-2024. Yo no tengo posibilidad de reelegirme (en 2024), por eso haré y pondré todo mi esfuerzo para lograr cerrar todos los pendientes y retos, pero también quiero decirlo, pertenezco a un proyecto político en la Ciudad de México diverso, incluyente, inclusivo y plural y este movimiento está listo para transformarla, aquí vamos a hacer equipo, aquí todos juntos vamos a ir por el mismo objetivo”, soltó.

Taboada Cortina finalizó parafraseando a Diego Fernández de Cevallos, a quien se refirió como “Jefe Diego”: “el que no esté dispuesto a perderlo todo en la vida, mejor que no luche por nada. Y yo, estoy dispuesto”, frase que arrancó el aplauso final de los invitados especiales y vecinos que acudieron a su mensaje en el Pepsi Center de la colonia Nápoles.

