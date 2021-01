Gobernador de Oaxaca da positivo a Covid-19; 14 mandatarios se han enfermado

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca informó este jueves que se realizó la prueba de Covid-19 y dio positivo.

“Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba Covid-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden”, escribió en Twitter.

Con Murat, suman 14 gobernadores que se han enfermado de Covid-19, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheibaum.

Además de ellos, los mandatarios estatales que han padecido la enfermedad son Omar Fayad, de Hidalgo; Adán Augusto López, de Tabasco; Francisco Domínguez, de Querétaro; Héctor Astudillo, de Guerrero; Francisco Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; Mauricio Vila, de Yucatán; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Claudia Pavlovich, de Sonora, y Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato.

Este último incluso tuvo que ser hospitalizado unos días, pero se recuperó favorablemente.

Los casos confirmados de Covid-19 en el país ascendieron hasta ayer a 1 millón 479,835, según datos de la Secretaria de Salud y suman 129,987 las personas fallecidas por el coronavirus SARS-COV-2.

Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad aumentaron a 76,101.

