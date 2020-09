La humanidad está en un riesgo de extinción mayor que nunca: Chomsky

El intelectual estadounidense, Noam Chomsky, advirtió que la humanidad se enfrenta a tres crisis que le amenazan con la extinción: la nuclear, la medioambiental y la democrática.

De acuerdo con el lingüista y filósofo, el mundo se encuentra a un paso de una catástrofe ecológica, debido a que se sigue apostando por el consumo de combustibles fósiles, además de un creciente autoritarismo, lo que pone la existencia de los seres humanos.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Chomsky refirió que las amenazas a la especie humana se han incrementado, durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y son peores a los vividos en la década de 1930.

“Tengo edad suficiente para recordar, muy vívidamente, la amenaza de que el nazismo pudiera apoderarse de gran parte de Eurasia. Ésa no era una preocupación ociosa. Pero incluso eso, lo suficientemente horrible, no fue como el fin de la vida humana organizada en la Tierra, que es lo que estamos enfrentando en la actualidad”, dijo en entrevista para New Statesman.

Suscríbete al canal de Forbes México en YouTube

“La única esperanza de hacer frente a las crisis existenciales, que sí amenazan con la extinción, es abordarlas a través de una democracia vibrante, con ciudadanos comprometidos e informados que participen en el desarrollo de programas para hacer frente a estas crisis“, externó según recoge el portal RT.