Los comcaac, el pueblo originario que lucha por sobrevivir ante el avance de la modernidad

En México hay aproximadamente 16,950,000 indígenas que representan el 15,1% de su población total, y de acuerdo al Sistema de Información Cultural del gobierno federal (SIC), en la actualidad los pueblos originarios por estado son 70 y en Sonora suman cinco: guarijíos, mayos, pápagos, yaquis y seris, o como ellos prefieren que se los llame: comcaac.

Pero hoy en día, la nación comcaac (o konkaac, que significa ‘gente’), enfrenta numerosos problemas sociales actuales como drogadicción y narcotráfico, alcoholismo, la desorganización social y una alimentación deficiente, a lo que se le añaden factores externos como el calor hostil al cual están sometidos en su día a día que alcanza temperaturas de más de 43 grados.

La información oficial dice que los comcaac son 628 almas de población total, aunque ellos dicen que ese número alcanza los 1,500 entre originales y mestizos, que desde 1970 son los propietarios del ejido de 91,000 hectáreas cedidas por el presidente Luis Echeverría.

En el sector que finalmente fueron confinados tras existir desde época prehispánica, en 1975 el mismo mandatario declaró el Estrecho del Infiernillo como zona de pesca exclusiva comcaac, y les otorgó simbólicamente la isla Tiburón como posesión comunal, donde habitan en la actualidad, además de Punta Chueca y El Desemboque, en un litoral de 100 kilómetros de frente pesquero.

El litoral de los comcaac, plagado de belleza natural a la mano. Fot CCN.

Hay que decir que los comcaac son la antítesis de lo que buscaban los conquistadores españoles: su territorio no era aprovechable, no tenían riquezas acumuladas, no producían lo suficiente para hacer redituable la conquista y no eran apropiados como mano de obra para cultivar y servir, ya que desconocían esas actividades, porque siempre fueron nómades y se dedicaron a la pesca, incluso en la actualidad.

Por esto es que los comcaac conservaron durante más tiempo su autonomía y cultura. Sólo durante el periodo colonial, sus contactos más estables se dieron con los Jesuitas, quienes infructuosamente intentaron aunarlos en pueblos para evangelizarlos, enseñarles labores agrícolas, y ‘ordenarlos’ socialmente.

Pese a los esfuerzos, siempre regresaron al desierto, sufriendo políticas de exterminio, lo que condujo casi a su aniquilamiento total. Sin embargo, nunca fueron formalmente conquistados y, menos aún, evangelizados o pacificados, ya que su hostilidad siempre provino de su falta de conexión con la sociedad.

Pero fue en mayo de este año, cuando el equipo del Consejo Canábico Nacional (CCN), encabezado por su presidente Silvia Guillén, y el vocero de la organización, Alfredo Neme, llegaron con los comcaac con la intención de tener un contacto inicial con su tradición, cultura y para entender sus actuales necesidades y darles su apoyo.

“Luego del primer encuentro, fuimos contactados por el gobernador del consejo de ancianos de la comunidad, Enrique Robles Barnett, para generar un plan estratégico y evitar que suceda lo de San Miguel de Allende o Tulum y que la zona sea prácticamente tomada para el turismo, sin respetar su cultura ancestral”, dijeron Guillén y Neme a Forbes México, en entrevista exclusiva.

De izq a derecha: Daniel Roz; Chapo Barnett, Premio Nacional de Artes y Ciencias y Alfredo Neme. Foto CCN.

Vida comcaac, entre el desierto y adversidad

Así fue que el CCN se puso manos a la obra y encargó al escritor Balam Ibarra, un estudio del potencial económico de los comcaac donde se desprende que “su pobreza no es tal debido a que una parte de la población gasta 60 pesos diarios en la droga conocida como ‘cristal’, cuya dosis les dura para dos días y hasta 1,000 pesos por jornada en cerveza, teniendo en cuenta que allá todo es 30% más caro”, explicó Neme.

El estudio, al que Forbes México tuvo acceso, indica que la comunidad comcaac presenta profundas divisiones en lo económico, étnico, por linaje u oficio y por sexo, ya que la gran mayoría de los ingresos producidos por los hombres quedan en manos del gremio de los cazadores, concretamente en una empresa de nombre Desert Sheep que percibe cifras millonarias al año.

En este sentido, la investigación revela que el segundo grupo que produce ingresos interesantes, pero muy difíciles de cuantificar por ausencia de controles, es el chamanismo; a lo que se suma un cierto racismo en la comunidad, donde los verdaderos “seris”, tienen preeminencia sobre los demás en cuanto a la toma de decisiones relacionadas a usos y costumbres, y su gobierno tradicional.

En síntesis, Neme explicó que “el potencial comunitario y del lugar radica en el turismo espiritual selecto, nada masivo, y en motivar que regresen a su forma nómada original de vida, siendo recolectores, cazadores y animistas, ya que ellos creen que cada uno somos Dios y le ven alma a todo lo que nos rodea.

“Pensamos que es un lugar para recibir gente de a poco, y puede ser gran ejemplo para la formación espiritual de líderes debido a la existencia del Otac o sapo bufo alvarius, que solo se da en la cuenca del Río Colorado y cuyas secreciones psicoactivas contienen bufoteína (o 5-HO-DMT), de potentes efectos psiquedélicos”, sostuvo Neme.

Sobre lo que representan para la nación comcaac los planes del CNN, Gabriel Hoeffer Felix, miembro del consejo de ancianos, médico tradicional y el más joven de la organización, dijo en conversación telefónica que, “creo que nuestra alianza con el CNN es muy positiva. Tenemos cantidad de ideas para el caminar de la nación comcaac. El principal punto a solucionar es el tema del suministro de agua que sufrimos desde hace casi 40 años, principalmente por falta de atención del gobierno de Sonora e instancias federales”.

Gabriel Hoeffer Félix. Foto CCN.

Por estos días, la CNN y los comcaac están a la firma de un convenio de asociación y participación cuyo objetivo comprenderá la creación de un plan maestro que procure el pleno desarrollo de la comunidad, “que brinde oportunidades comerciales y consolide a la nación indígena como base de la raíz mexicana y muestre nuestra esencia al mundo”, explicaron.

Neme finalizó diciendo que “cuando se de la aprobación de la ley del cannabis, visualizamos la creación de una empresa 60% comcaac, con 80% de mujeres, para desarrollar el tema a través del CCN, porque la nueva norma contempla dar licencias de producción, transformación, investigación y transporte, a los pueblos originarios. Pero antes que eso, hay mucho por resolver”.

