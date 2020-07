Jóvenes ya no respetan figuras de autoridad, advierte psicóloga de la UNAM

En las sociedades actuales, los padres de familia carecen de una

estructura emocional fortalecida para orientar y dar afecto a sus hijos,

principalmente a los adolescentes, lo que se refleja en jóvenes con

marcada ausencia de respeto hacia las figuras de autoridad, afirmó

Paulina Arenas, académica de la Facultad de Psicología (FP) de la

UNAM.



“Esta situación ha llevado a una crisis de autoridad, donde las

personas sólo piensan en lo que necesitan y no en lo que es

conveniente para las mayorías”, sostuvo.

“Estamos en un mundo muy distinto al de hace 20 años, y eso es

normal porque las sociedades son entes vivos y cambiantes; el

problema radica en que en la búsqueda de mayor autonomía, las

nuevas generaciones desafían a las autoridades con las que conviven

cotidianamente”, detalló.



En los primeros años de vida, los padres deben marcar las pautas

para que sus hijos tengan una conducta deseable dentro de la sociedad.

Sin embargo, entre los adolescentes de hoy, incluso a edades más tempranas, “vemos jóvenes en crisis, no sólo por la etapa de desarrollo que viven, sino por la convivencia con figuras de autoridad desgastadas, inciertas, confusas y ambivalentes; adultos que carecen de firmeza y oscilan entre posturas autoritarias o demasiado permisivas”, precisó.



A su vez, las figuras de autoridad viven una crisis porque tratan de

ajustar los retos que enfrentan, y que no han sabido manejar.



“En la parte clínica hemos observado constantemente que los papás

viven en condiciones de estrés laboral, personal y familiar, que los

mantienen agobiados; al llegar a casa establecen normas de

convivencia de manera cerrada, incluso sin notarlo, y eso no les

permite ver qué pasa con su interlocutor”, dijo.

Por ello suelen tomar decisiones autoritarias, sin una apertura al

diálogo.



“Tienden a ser impositivos para ejercer control, cuando éste

debe ser moderado, con cierta flexibilidad para abrirse a la postura del

otro. Es necesario escuchar y juntos crear normas de convivencia”,

recomendó la universitaria.



No obstante, en el seno familiar muchos núcleos se rigen por la falta

de afecto; se da la imposición en lugar de la orientación, y se

establecen límites basados en la violencia, el autoritarismo y

agresiones físicas, verbales y psicológicas.



“Cada vez es más común ver papás que no están dispuestos a ayudar

a sus hijos a transitar de la mejor manera los primeros años de la

adolescencia”, resaltó.



En la mayoría de los casos, el problema de los jóvenes con las figuras

de autoridad se origina en la familia, y es en ese mismo entorno donde se deben brindar soluciones, pues ahí se cambian o restablecen las

pautas de interacción para tener individuos capaces de tomar

decisiones de manera más autónoma y empática.



“Los adultos debemos generar elementos de empatía, interés

comunitario y beneficio mutuo dentro del ambiente familiar, libre de

violencia para proveer afecto, cuidados, acompañamiento y

orientación”, subrayó.



Tener las estrategias necesarias para autorregular las emociones

contribuye a la crianza positiva, donde el establecimiento de la

disciplina se construye desde el buen trato, concluyó.

