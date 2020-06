Una de las mujeres más poderosas del mundo, Melinda Gates, se está asociando con una de las más ricas del mundo, MacKenzie Bezos, para organizar una competencia con un objetivo en mente: la igualdad de género.

Gates y Bezos anunciaron la competencia, llamada “El Desafío de la Igualdad No puede Esperar”, a través de Pivotal Ventures (la compañía de inversión e incubación de Gates). Este desafío será manejado por Lever For Change, una afiliada de la Fundación MacArthur y otorgará 30 millones de dólares (mdd) a las organizaciones con las mejores ideas para ayudar a expandir el poder y la influencia de las mujeres en Estados Unidos para 2030.

“Cerrar la brecha de la igualdad de género beneficiará a todos. La historia continúa enseñándonos que cuando se representa una diversidad de voces en las decisiones, el resultado es mejor “, declaró MacKenzie Bezos a través de un comunicado, el martes. “Estoy emocionada de que el desafío para impulsar la igualdad centrará la innovación y energía en este catalizador vital para alcanzar un cambio positivo”.

“Las desigualdades arraigadas que dividen a Estados Unidos (la raza, género, clase) no desaparecerán sin un cambio en todo el sistema”, agregó Melinda Gates. “Este desafío busca ideas audaces para desmantelar el status quo y expandir el poder e influencia para las mujeres de todos los orígenes”.

Foto: Christina Morillo/Pexels

Si bien Melinda Gates ha sido una extrovertida defensora de la salud de las mujeres y la equidad de género, Bezos ha mantenido un perfil bajo con su filantropía e influencia.

Recordemos que desde la finalización de su divorcio con Jeff Bezos, fundador de Amazon, el año pasado, MacKenzie ha indicado sus intenciones filantrópicas al firmar el Compromiso de donación (destinando la mitad de su fortuna actual de 51,000 mdd a la caridad) y al unirse a la junta de Blue Meridian, una organización dedicada para ayudar a niños y familias en pobreza. Hasta la fecha su contribución a esta iniciativa sería su mayor donación pública.

En tanto, un portavoz de Lever for Change anunció que “El Desafío de la Igualdad No puede Esperar” había estado en proceso durante los últimos seis meses y el momento de su anuncio ( semanas después de que las protestas masivas contra las desigualdades raciales sistémicas comenzaron a extenderse por todo el país) no está dirigido para abordar esa realidad actual, sin embargo este punto se seguirá discutiendo.

En términos generales, el desafío buscará impulsar las ideas que ayuden a desmantelar las barreras que frenan a las mujeres (incluyendo el acoso sexual, la discriminación, la inequidad racial y las políticas federales inadecuadas en torno al cuidado); acelerar la participación femenina en sectores como la tecnología, gobierno y emprendimiento; cambiar sistemas y creencias obsoletas en torno al género para alcanzar una igualdad de género.

De acuerdo con el sitio web oficial, las propuestas exitosas deberían crear un cambio real y medible para las mujeres en al menos una de las siguientes áreas: salarios y riqueza, atención no remunerada, participación en roles de liderazgo, creación de contenido (en otras palabras, aumentar el porcentaje de contenido cultural e intelectual creado por mujeres) y percepción pública. El objetivo es lograr la igualdad de género en EU.

“Cuando impartí mi primer curso sobre el papel de las mujeres en la economía estadounidense en 1985, una trabajadora de tiempo completo durante todo el año ganaba 65 centavos por cada dólar que ganaba un hombre. En 2018, ganó 82 centavos, eso es un aumento de menos de un centavo al año “, señaló Cecilia Conrad, directora ejecutiva de Lever for Change, quien tiene la esperanza de que “El Desafío de la Igualdad No puede Esperar” acelerará la paridad en los salarios y el trato social.

Para participar en el desafío, las organizaciones deben registrarse en línea antes del 1 de septiembre de 2020; Las solicitudes más completas se recibirán antes del 22 de septiembre. A principios de 2021 se anunciarán a los finalistas y los ganadores serán elegidos el próximo verano. Además el premio de 30 mdd se dividirá entre las dos ideas más convincentes (cada una recibirá un mínimo de 10 mdd) y el resto para los demás finalistas.

Por Maggie McGrath