Este mapa te dice las restricciones de viaje por Covid-19 en tiempo real

Los pasajeros aéreos que no son residentes no tienen acceso a Rusia. Ni a la India ni a Argentina. Tampoco a Nueva Zelanda, pero sí pueden transitar si son, por ejemplo, de Brasil o para los residentes de Chile. Y como sabemos, México no tiene restricciones de viaje.

Todo esto se puede saber en tiempo real gracias a un mapa gratuito lanzado por la Asociación Internacional de Viajes Aéreos (IATA) que muestra el estado actual de las restricciones de viaje impuesto en cada uno de los países del mundo.

De acuerdo con la organización, el mapa se actualiza al menos 200 veces por día y presenta cuatro niveles de restricción: totalmente restrictivo, parcialmente y no restrictivo; además acota sobre los casos que están en revisión.

El mapa explica y despliega las restricciones de viaje de cada país. | Foto: IATA

“Mientras la industria de la aviación se prepara para su reinicio seguro, los viajeros necesitarán conocer los países con fronteras abiertas y las restricciones sanitarias que hay. Los viajeros pueden confiar en Timatic para obtener información amplia y precisa para viajar en la pandemia”, expuso Anish Chand, director asistente de Timatic, plataforma de la IATA.

Esta base de datos cuenta con un equipo de trabajo que está en constante comunicación con los gobiernos de los distintos países para conocer el estado que guardan las fronteras.

Además del mapa, Timatic ofree un sistema de alertas de restricciones relacionadas con la pandemia de covid-19 que funciona con un modelo de suscripción.