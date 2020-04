Mercados públicos capitalinos sufren efectos de contingencia por Covid-19

Notimex.- Los mercados públicos de la Ciudad de México, que suman 329 establecimientos distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, sufren los embates del descenso en la actividad económica derivada de la Fase 2 de alerta por Covid-19, lo cual ha derivado en el cierre de negocios y reducciones en ventas de hasta 80 por ciento.

El presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México, Edgar Álvarez, señaló en entrevista para Notimex que las ventas en los mercados públicos de la capital bajaron al menos 60 por ciento, pero pese a ello, los locatarios no abandonan su actividad.

“Los locatarios están buscando maneras alternativas para poder establecer su comercialización. Por ejemplo están llevando pedidos a domicilio. A pesar de ello, la venta se vino abajo. Estamos en una situación muy complicada. A partir que se dio el anuncio de no salir de casa, de la Fase 2, la venta se terminó de caer en todos los mercados”, aseguró.

El Mercado Lázaro Cárdenas, ubicado entre Avenida Coyoacán y la calle Romero de Terreros, en la colonia Del Valle, se inauguró en 1956. Hoy en día cuenta con 450 locales, en los que es posible encontrar comerciantes dedicados a la venta de comida venezolana, española y poblana, así como a la mercantilización de artificios para la buena fortuna y a la reparación de casas de muñecas y de muñecas.

Uno de sus locatarios y propietario del restaurante “Del Plato a la Boca”, Manuel Gálvez Suchil, dijo a Notimex que las afectaciones de la pandemia a su negocio son mucho mayores, y estimó una reducción de entre 70 y 80 por ciento a sus ventas, lo que provoca que su negocio esté en crisis porque tienen varios empleados.

Pese a ello, consideró más importante la salud de sus trabajadores, la familia y la propia -él mismo se asume como un señor de edad—, por ello trabajaron hasta este domingo 29 de marzo. “Nosotros trabajaremos hasta este domingo. No sabemos cuándo reabriremos. Tenemos una preocupación muy grande por el dinero, sí; sin embargo se le va a pagar a los empleados. Y esperaremos lo que tengamos qué esperar para reabrir”, enfatizó.

Su situación no es la única en el “Lázaro Cárdenas”. Los puestos de tacos, quesadillas, en los que el mes pasado las personas comían de pie ante la falta de lugar para sentarse, ahora miran con sorpresa los asientos vacíos.

Los amplios pasillos, que atraviesan el mercado como una malla, se expanden con uno que otro cliente ocasional. Los meseros limpian las mesas con frecuencia, pero no por el cambio de comensales, sino para mantener la limpieza. Las cortinas de los negocios no están arriba, altivas, sino abajo, como una flor sin agua a la que le da el Sol.

Previsiones hacia la fase tres

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio en mensaje en sus redes sociales el domingo pasado sobre la situación del coronavirus. En él, detalló que se cancelarían una serie de eventos y actividades no esenciales en la capital. Sin embargo, ratificó que no cerrarán los supermercados ni los mercados públicos de la capital.

“El abasto a la ciudad está garantizado. No vamos a cerrar los centros comerciales ni los mercados. No hagan compras de pánico. El pánico no ayuda; lo que ayuda es la prevención, la paciencia, el apoyo mutuo y el informarse a través de las fuentes oficiales“, señaló la jefa de Gobierno.

El dueño del restaurante “El comedor Yolanda”, David Gutiérrez García, dentro del Mercado referido, manifestó en entrevista para Notimex que no cerrarán de momento su negocio, sino hasta que las autoridades lo señalen. Mientras tanto, aseguró que deben trabajar mucho más porque la peor parte económica del coronavirus está por venir. Por ello, mantienen algunas previsiones rumbo a la Fase 3.

“La primer previsión es que tenemos una reserva financiera para el negocio, porque ha habido una reducción en nuestras ventas de más de 50 por ciento. La segunda, es que debemos de mantener el negocio limpio, desinfectado, para que tu cliente tenga la confianza de venir, aunque sea para llevar. Usar gel, agua con jabón, desinfectantes, cubrir partes de la cara y cabeza. En general todos los señalamientos que nos manda el gobierno. La última es la gente de trabajo; ellos deben de tener la confianza en el patrón, que están trabajando en un lugar limpio. Así ellos también están y se sienten protegidos”, sostuvo el dueño.

Tanto Edgar Álvarez como David Gutiérrez están conscientes de que la crisis apenas comienza. Los comerciantes declararon que, más allá de las medidas económicas y de salud que se tomen, es importante reafirmar que se saldrá de esta crisis como se salió de otras más.

También reiteraron un llamado a la población en general y al gobierno a acudir a los mercados a realizar sus compras, así como efectuar pedidos a domicilio.

Te recomendamos echar un vistazo a: