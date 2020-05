México iniciará ‘nueva normalidad’ con semáforo en rojo o riesgo máximo

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó el mapa de México con colores del semáforo de riesgo epidemiológico. En 31 de 32 entidades, este indicador se encuentra en rojo; sólo Zacatecas está en naranja.

“La epidemia no ha concluido, tiene que completar varios ciclos de transmisión en varios puntos del país. No debe nadie confundirse de que se está en descenso, porque no es el caso“, indicó el funcionario sanitario.

“La nueva normalidad es porque las actitudes, respecto a la prevención, son elementos que no se pueden quitar, probablemente en años, porque nos permiten convivir con este nuevo virus en todo el mundo”, añadió López Gatell.

El subsecretario afirmó que cada mandatario decidirá las actividades que pueden abrir con base a esto.

SEMÁFORO DE RIESGO

Rojo: Riesgo máximo

Amarillo y naranja: riesgo medio

Verde: Bajo riesgo

MAPA DE MÉXICO, SEGÚN EL SEMÁFORO

De acuerdo con el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así se encuentra el semáforo epidemiológico, a dos días de iniciar con la ‘nueva normalidad.





CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

López-Gatell categorizó las actividades no esenciales por “valor social” y el número de personas que están involucradas, de la siguiente manera:

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, nuevamente, que se “ha domado a la pandemia” de Covid-19 y reiteró que “no se trata de números, que le mandamos el pésame a las familias”.