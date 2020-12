México negocia con Pfizer vacunas para 250 mil personas

El gobierno mexicano negocia con Pfizer que el primer envío de vacunas contra Covid-19 al país pueda ser hasta para 250 mil pacientes, lo que por 2 dosis por paciente, equivaldría a 500 mil dosis.

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que el acuerdo con la farmacéutica estadounidense está por cerrarse y se estableció para 250 mil dosis, lo cual equivaldría a aplicaciones para 125 mil personas, dos por paciente, aunque esto se podría duplicar.

“Inicialmente son 250 mil (dosis), nada más que ahí estamos resolviendo porque tienen que ser dos aplicaciones, dos dosis, entonces si son 125 mil y 125 mil o 250 mil y 250 mil (dosis), eso aumentaría a 500 mil dosis, eso está por resolverse en estos días”, comentó.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó ayer por la noche que la firma del contrato con Pfizer se cerraría este miércoles.

El gobierno mexicano dispone de 20 mil millones de pesos para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, dijo López Obrador.

Al respecto, detalló que se está trabajando con la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para agilizar la autorización del uso de estas vacunas, sobre todo basados en las aprobaciones que se han dado en otros países.

“Se está también simplificando todo el proceso de autorización en la Cofepris, que no se detenga por burocracia. Se está buscando homologar tener como sustento la aprobación de las instituciones de salud de otros países que están aprobando las vacunas para no comenzar de cero, sino iniciar a partir de las aprobaciones que estas agencias de otros países nos sirvan de sustento para no hacer aquí muchas pruebas y empezar a vacunar”, sostuvo.

Este miércoles, el Reino Unido anunció la aprobación para la aplicación de la vacuna del laboratorio estadounidense, con miras a comenzar su aplicación la próxima semana.

El presidente expuso que el plan de vacunación ya está listo y se comenzará a aplicar una vez que las vacunas lleguen al país y se cuente con la aprobación sanitaria correspondiente.

Este plan, adelantó, se presentará en la conferencia matutina el próximo martes, donde además se detallará cómo se transportará la vacuna y las medidas que se tienen para cuidar su refrigeración.

