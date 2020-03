Multa de hasta 3 mdp a quienes suban precios de alimentos básicos, advierte Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, advirtió que no permitirán que “se pasen de rosca” quienes están aumentando los precios en los alimentos de la canasta básica, por ello advirtió que se aplicarán multas de hasta tres millones de pesos a quienes deliberadamente, y sin justificación, suba los precios.

“Comentarles que en maíz, frijol, azúcar tenemos abasto suficiente, pero habrá multa de tres millones de pesos a quien suba sus precios, no hay motivo porque tenemos suficiente maíz, frijol, huevo y si insisten en subir los precios podemos incautar las mercancías”, señaló Sheffield durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reconoció que pese a que se han detectado algunos casos de abusos, hay solidaridad de los productores para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

El titular de la Profeco reiteró que no hay justificación alguna para incrementar el precio de la tortilla de maíz u otros alimentos como el huevo; ya que no ha subido el transporte, que no tiene influencia directa en el precio tampoco, incluso la gasolina tiene un precio más bajo.

