NBA presenta renovado diseño del trofeo All Star, en honor a Kobe Bryant

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) presentó en la víspera su línea de trofeos All Star de nuevo diseño en celebración de la temporada del 75º aniversario de la liga.

Los nuevos trofeos, llevados a cabo a pedido de la NBA por el artista Victor Solomon, se presentarán al público por primera vez durante el NBA All-Star 2022 en Cleveland, pero ahora la organización los ha dado a conocer en fotos, a través de su sitio web.

Los rediseños de los trofeos de la NBA están encabezados por el trofeo Kobe Bryant, que se otorgará al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de la NBA en la noche del domingo 20 de febrero.

Trofeo Kobe Bryant. Fotos NBA.

“Mientras la NBA celebra su 75° aniversario, esta colección de trofeos All Star representa el crecimiento y la evolución continuos de nuestro juego”, dijo Christopher Arena de la NBA.

“A través de nuestra colaboración con Victor Solomon, estos nuevos trofeos de la NBA incorporan una narración profunda de la visión del juego a través del arte, con una estética moderna, y ahora sirven como los renovados estándares de excelencia que las futuras generaciones de All Stars que se esforzarán por alcanzarlos cada año”, explicó Arena.

Los trofeos fueron diseñados incluyendo técnicas revolucionarias involucradas en la creación y el diseño de los tableros de juego, y agregan a la colección balones de baloncesto de cristal y cerámica fundida construidos con un proceso Kintsugi.

El trabajo de Solomon en esta flamante iteración de los trofeos de la NBA 2022 incluye su proyecto “Literally Balling”, donde explora los iconos y símbolos del baloncesto como base para la narración conceptual de los objetos.

Sobre la obra, Solomon agregó que “durante los últimos años hemos trabajado con orgullo e incansablemente para reconsiderar lo que es, ha sido y podría ser un trofeo.

“El rediseño de los trofeos All Star nos brindó una oportunidad especial para crear premios para eventos dignos de la energía y la emoción que crea la NBA, y para repensar el lenguaje visual y estético de la colección completa.

“La ocasión también nos dio el privilegio y la responsabilidad de desarrollar una silueta completamente nueva digna de ser nombrada ‘el trofeo Kobe Bryant’ para el Jugador Más Valioso de las Estrellas de la NBA”.

El trofeo Kobe Bryant. Foto NBA.

Conmemorando los logros más notables de la liga en el All-Star de la NBA, cada trofeo cuenta con un diseño ajustado a elementos intrincados que simbolizan el hito que representa cada premio.

Los trofeos All-Star de la NBA incluyen:

El Trofeo Kobe Bryant, otorgado al Jugador Más Valioso de las Estrellas de la NBA, que como anunció previamente el comisionado de la NBA, Adam Silver, en 2020, el trofeo del Juego de Estrellas de la NBA recibió el nombre permanente del difunto Kobe Bryant, quien ganó un récord de cuatro premios del Juego de Estrellas.

Además del Trofeo Kobe Bryant, los siguientes eventos All-Star de la NBA coronarán a su respectivo campeón con un trofeo de nuevo diseño:

Campeón de AT&T Slam Dunk

Campeón del concurso de 3 puntos MTN DEW®

Campeón del Desafío de Habilidades de Taco Bell

Jugador más valioso de Clorox Rising Stars

En cuanto a los anillos del Juego de Estrellas de la NBA, como es costumbre desde 1983, los anillos All Star de la NBA se otorgan a los jugadores en reconocimiento a su selección para el juego. Los detalles de diseño de las últimas joyas incluyen:

• El marco del aro se asemeja a una costura de baloncesto.

• La ciudad anfitriona del All Star de la NBA y el año están grabados en el costado de la banda.

• Una bola de cristal está incrustada en la costura del anillo, con la ciudad anfitriona del All Star y el año magnificados debajo.

• La bola de cristal está rodeada por 22 estrellas y 22 diamantes, en referencia al año All Star actual.

