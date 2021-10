Niños fueron secuestrados tras ser contactados por videojuego, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un caso de secuestro de unos niños que fueron contactados por los criminales a través de un videojuego en línea.

De gira en Playas de Rosarito, Baja California, donde encabezó un evento sobre los programas de Bienestar, el mandatario dijo que esta semana dará más detalles del caso.

“Ahora que regrese a la Ciudad (de México) vamos a dar a conocer un caso de unos secuestros de niños que se llevaron a cabo a través de estos juegos que ejecutan sin saber quiénes son con los que están jugando”, afirmó.

El titular del Ejecutivo reveló el caso cuando estaba exhortando a los padres de familia para educar valores en sus hijos y no dejarlos mucho tiempo usando aparatos electrónicos, como la televisión y el Nintendo.

En ese sentido, advirtió que los niños deben permanecer alejados de los videojuegos violentos.

“Tenemos que atender es el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. Y no porque llora el niño, llora la niña, ahí está el programa, el Nintendo, para que no llore, y ahí están horas viendo el Nintendo los niños y ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños”, expresó.

López Obrador indicó que es de la postura de “prohibido prohibir”, pero se debe hablar de estos temas y dedicar tiempo a los hijos y “no dejárselos a la televisión o al internet para que los formen, los eduquen”.

“Antes era distinto, yo no quiero que sea como antes, pero no que porque está llorando y ya ahí va, ‘préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para que yo pueda haces mis cosas’. ¿Y qué cosa está viendo el niño? ¿Qué está escuchando? ¿Cómo lo estamos formando?”, cuestionó.

El mandatario señaló que se debe poner cuidad en la educación no formal, ya que puede ser muy tóxica, y en lugar de eso, se tienen que fortalecer los valores culturales, morales y espirituales.

