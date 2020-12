EFE.- La pandemia incrementó las consultas por obesidad y sobrepeso en México tanto en clínicas públicas como en las privadas, debido a ser este un factor que puede llegar a complicar la salud del paciente que llegue a contraer Covid-19.

En la mesa de diálogo online “Retos para la atención de la obesidad e implicaciones ante el Covid-19”, expertos de distintas instituciones de la salud informaron este jueves sobre el incremento que han visto en las consultas por obesidad y sobrepeso, además de presentar los resultados del estudio ACTION-IO del cuál México formó parte.

“En el inicio de la pandemia se vio una contracción de los servicios en la clínica, sin embargo, cuando las autoridades competentes informaron que la obesidad y el sobrepeso eran factores de riesgo, el incremento en las consultas fue más que evidente, tanto de pacientes nuevos como de los habituales“, aseguró el especialista en cirugía bariátrica y jefe de la clínica de obesidad del Hospital Ángeles Lomas, Fernando Pérez Galaz.

Hasta el momento, México reporta 1.19 millones de contagios y más de 110,000 muertos por el coronavirus.

El 16.5% de los hospitalizados por Covid-19 en el país padecía alguna enfermedad relacionada con el sobrepeso y la obesidad, según detalló el experto en endocrinología y académico del hospital universitario de Nuevo León Leonardo Mancillas.

En cuanto a los resultados del estudio ACTION-IO que se presentó al Congreso Europeo Internacional sobre Obesidad 2020 (ECOICO) y en el que participaron cerca de 2,800 profesionales de la salud de 11 países y 14,500 personas con obesidad de Arabia Saudita, Australia, Chile, Corea del Sur, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Italia, Japón, México y Reino.

La especialista en psicología clínica, parte de equipo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), puntualizó que de las 14,000 personas participantes, 2,000 fueron de nacionalidad mexicana.

El estudio arrojó datos para asegurar que el 76% de los encuestados dicen no tener intención de perder peso, mientras que el 69% no se siente motivado a perder peso, a su vez, 34% dice no contar con los medios económicos para soportar el esfuerzo de la pérdida de peso.

Para lo cual, los tres expertos coincidieron en recomendar a la población, ante los nuevos hábitos que la pandemia trajo como el sedentarismo, que sean capaces de tomar acción y de acudir a la ayuda profesional adecuada para tratar problemas de peso y obesidad.