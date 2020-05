Paulina Fernández Christlieb, la maestra que dirigió la tesis de AMLO

Notimex.- Primero fue su compañera en la licenciatura, después su directora de tesis y hoy en el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó a la profesora Paulina de Jesús Fernández Christlieb.

“Paulina Fernández fue primero mi compañera de escuela, porque debemos de tener la misma edad, o a lo mejor ella es más joven y llevamos clases juntos, había una clase de partidos políticos y grupos de presión, y daba la clase mi maestro (Octavio) Rodríguez Araujo”.

“Yo termino como pasante me tengo que ir a Tabasco, me fui de director del Instituto Nacional Indigenista, no me recibí, no hice la tesis, me voy seis años, regreso y decidí hacer mi tesis y ya Paulina era maestra, ya llevaba seis años siendo maestra; y entonces le pedí que me asesorará en mi tesis y fue mi asesora de tesis“, recordó el mandatario.

En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal explicó que la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue quien dirigió su tesis: “Proceso de formación del estado nacional en México 1821-1867″.

“Fue muy interesante porque presento el examen, estoy con los sinodales, hay una parte en la que le dicen al alumno que se salga, porque ellos tienen que deliberar y habían acordado mención honorifica por la tesis; y en eso ven que yo no tenía 8, sino 7.8 porque fue muy difícil para mi estudiar, entonces no se puede dar mención honorifica sino es arriba de 8.

“Paulina, mi maestra, le mando un saludo y también a mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¡cuántas historias con las maestras y con los maestros!”, recordó el presidente López Obrador.

Fernández Christlieb fue licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, tenía cuatro doctorados y un posdoctorado en la Sorbona de París, es considerada una de las mejores expertas en el estudio de los partidos políticos de México.

En coautoría con Octavio Rodríguez Araujo, escribió el libro “La clase obrera en la historia de México”; en 1994 a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se vinculó al tema del movimiento indígena y sobre el tema escribió y publicó el libro “Justicia autónoma zapatista. Zona Selva Tzeltal”, en 2014.

Aunque el presidente le mandó saludos, posteriormente en un mensaje en su cuenta de Twitter escribió que apenas terminando la conferencia matutina se le informó que la también articulista, falleció el pasado mes de marzo.

“Apenas terminé la conferencia de hoy y Jesús Ramírez me informó lo que no sabía: mi estimada maestra Paulina Fernández Christlieb falleció en marzo pasado. Siempre la recordaré como si estuviese viva, con cariño y respeto”, escribió López Obrador.