¿Por qué 30 de los 32 head coaches de la NFL son blancos? La NFL y su pésimo récord de diversidad

Un par de semanas del final de la temporada regular de la NFL, solo queda un head coach negro y uno latino en la Liga: Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers y Ron Rivera del Washington Football Team, respectivamente. Esto tras el despido de Brian Flores de Miami Dolphins y David Culley de Houston Texans.

En otras palabras, en una liga en la que la mayoría de los jugadores son negros, 30 de los 32 entrenadores en jefe de la NFL son blancos.

He estudiado la diversidad y la inclusión en el deporte durante más de dos décadas, incluidas las formas en que la raza y el género se cruzan para afectar las oportunidades de liderazgo para mujeres y hombres. Mi investigación muestra que la toma de decisiones sesgada, las culturas organizacionales que valoran la similitud y las formas sociales de sesgo y discriminación son los culpables de la falta de diversidad entre los entrenadores en jefe de la NFL.

Los números deprimentes no son nada nuevo. En 1989, Art Shell se convirtió en el primer head coach negro de un equipo de la NFL en la era moderna. Pero su contratación no rompió las barreras que enfrentan otros entrenadores de minorías en la NFL.

Buscando abordar su problema de diversidad, la NFL adoptó la Regla Rooney en 2003, que requiere que los equipos entrevisten al menos a dos candidatos de minorías para sus vacantes de head coach. En 2021, la liga amplió la regla para incluir gerentes generales y coordinadores ofensivos y defensivos.

La política tuvo efectos positivos a corto plazo, ya que la liga vio un aumento de entrenadores negros y latinos. Sin embargo, las ganancias han disminuido desde entonces, y la cantidad de head coaches negros al comienzo de la temporada 2021, tres, era la misma que en 2003.

En resumen, la NFL ha vuelto a donde empezó.

Al buscar explicaciones, es útil explorar factores a nivel individual, organizacional y social. La evidencia de la investigación muestra que algunas de estas explicaciones son mejores que otras.

A nivel individual, es posible que las personas no obtengan un trabajo si carecen de habilidades o experiencia, no tienen contactos o no se postulan. Sin embargo, no hay evidencia consistente de que alguna de estas explicaciones describa a los entrenadores negros.

Por ejemplo, los académicos descubrieron que los entrenadores asistentes negros en el futbol americano universitario tenían menos probabilidades de ser promovidos y tenían menos satisfacción profesional que sus contrapartes blancos, pero tampoco era una función de la experiencia, las habilidades o las redes sociales de los entrenadores. Este también es el caso en la NFL, donde los economistas deportivos también han demostrado que los entrenadores asistentes negros son tan hábiles como sus contrapartes blancos.

Otros investigadores analizaron datos de la NFL de 1985 a 2018 y no encontraron diferencias raciales en el desempeño de los head coaches.

En resumen, no hay evidencia de que los entrenadores negros no estén calificados.

Por otro lado, la investigación muestra que los líderes y las organizaciones marcan la diferencia en quién es contratado. Por ejemplo, un análisis del Instituto de Deportes Globales de la Arizona State University muestra que siete equipos de la NFL han contratado solo a head coaches blancos.

Los tipos de puestos a los que tienen acceso los entrenadores negros también son importantes. Los coordinadores ofensivos y defensivos están frecuentemente en línea para oportunidades de head coach. Pero la investigación a nivel de la NFL y la NCAA muestra de manera confiable que los entrenadores blancos están sobrerrepresentados en estos codiciados puestos de coordinadores.

Lo que se conoce como “el acantilado de cristal” ofrece otra explicación organizativa. Esta teoría sugiere que es más probable que los miembros de grupos subrepresentados sean contratados por organizaciones que tienen un historial de desempeño deficiente o que están en crisis. Cuando el desempeño continúa decayendo, es probable que los líderes sean reemplazados por miembros del grupo mayoritario. Los investigadores han demostrado que la raza y el racismo también afectan al acantilado de cristal, incluidos los líderes deportivos. En relación con los entrenadores blancos, los entrenadores de baloncesto masculino minoritarios tenían más probabilidades de ser contratados por equipos con un historial de derrotas y, si no podían cambiar las cosas, era probable que fueran reemplazados por entrenadores blancos.

Estos ejemplos muestran que los líderes marcan claramente la diferencia. Un estudio de los Las Vegas Raiders ilustra aún más el punto. Bajo el exgerente general Reggie McKenzie, que es negro, los Raiders tenían la mayor proporción de jugadores negros en la liga, con un 79.2%. En 2016, cuando McKenzie ganó el premio al ejecutivo del año de la NFL, los Raiders también tenían la mayor proporción de entrenadores negros, con un 82.3%.

Después de la temporada 2018, los Raiders despidieron a McKenzie y contrataron a un head coach blanco, Jon Gruden, y un gerente general blanco, Mike Mayock. El porcentaje de jugadores negros ha disminuido cada año desde entonces. En 2021, en uno de los golpes más dañinos para la NFL en la memoria reciente, Gruden fue despedido por hacer comentarios racistas y homofóbicos luego de un análisis de miles de correos electrónicos enviados a ejecutivos de la NFL y otros. McKenzie también fue despedido después de la temporada. Al mismo tiempo, el porcentaje de jugadores negros en la lista de los Raiders se redujo al 67.2%.

Aunque el estudio sobre los Raiders se enfoca en los jugadores, los estudiosos de la organización han demostrado consistentemente que es más probable que las personas contraten a otras personas de la misma raza. El sesgo entre los tomadores de decisiones puede afectar la diversidad de la organización.

Finalmente, los factores sociales marcan la diferencia, de los cuales los más predominantes son las formas sistémicas de racismo, lo que significa prejuicios raciales a nivel comunitario, estatal y nacional. Los factores sociales reflejan los prejuicios raciales colectivos de las personas, así como las leyes, políticas y normas con tintes raciales arraigadas en las instituciones de las sociedades.

Un enfoque en el racismo sistémico va más allá de los actores individuales y prioriza los patrones sociales de prejuicio y discriminación. Por ejemplo, mi colega y yo hemos demostrado que el racismo a nivel de condado predice las reacciones de los fanáticos a las protestas de Black Lives Matter por parte de los jugadores de la NFL.

El racismo sistémico tiene un impacto duradero que puede afectar a las personas años después. Los investigadores han demostrado que los condados que más dependían de la esclavitud en 1860 también tienen altos niveles de racismo en la actualidad. A medida que aumentó el racismo sistémico en estos condados, aumentaron las tasas de pobreza de los residentes negros y disminuyó su movilidad social.

Dado el impacto del racismo sistémico en todos los elementos de la sociedad, no sorprende que los entrenadores, analistas y académicos de la NFL, incluidos los estudios de medios, estudios deportivos, sociología, gestión deportiva y ciencias del comportamiento, señalen el racismo sistémico como una razón para la falta de entrenadores negros en la liga.

La evidencia es clara: las organizaciones, sus líderes y el racismo sistémico contribuyen. Hasta que ocurra un cambio estructural, el patrón continuará.

