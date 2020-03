UEFA pospone finales de la Champions League y de la Europa League por coronavirus

Reuters. – La final de la edición de esta temporada de la Champions League y de la Europa League, que iban a jugarse en mayo, fueron pospuestas por el brote de coronavirus, dijo el lunes la UEFA.

“No se han tomado decisiones sobre nuevas fechas“, sostuvo la entidad en un comunicado.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020