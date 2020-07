Profeco evidencia a bebidas con mayor cantidad de azúcar, taurina y cafeína

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, tras un estudio realizado a 24 marcas de bebidas carbonatadas adicionadas con cafeína y otros ingredientes que se comercializan en el país, encontró que 13 de ellas rebasan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de ingesta de azúcares diarios en un adulto, la cual es de 25g.

Las bebidas que contienen más azúcares son: M Juice Moster Energy + Jugo, Pipeline Punch, Volt Blue energy, Nitro Energy Drink y Red Bull Energy Drink.

Las que tienen más taurina: Amper Energy On The Go. -Nitro Energy Drink. -Volt Blue Energy. -M Monster Energy Lewis Hamilton 44.

Las que tienen más cafeína: Coca Cola Energy. -Vive100% Ginseng Citrus. -Amper Energy On The Go. -Pepsi Kick

“Consumir más de un que contenga cafeína en un día puede provocar efectos no deseados sobre todo en personas con alta sensibilidad. Los efectos de las bebidas con cafeína dependen de la sensibilidad de quien las ingiere, quienes padezcan alguna enfermedad nerviosa o cardíaca deben ser precavidos”, difundió Profeco en el boletín publicado.

Adicional, el organismo puntualizó que “la mayoría de las bebidas que presentamos en el estudio rebasan la recomendación condicionada por la OMS de ingesta de azúcares diarios en un adulto, la cual es de 25g.”.

Alrededor de la mayoría de estas marcas se han generado cientos de controversias por el tipo de activos utilizados en su fabricación, mismos que sumados al mal uso dado por muchos consumidores, se traducen en un riesgo tangible para la salud.

El avance en tan sólo 10 años de estas bebidas es evidencia suficiente del potencial que ostentan.

Mientras que en 2007 esta industria registró un volumen de ventas de 259.2 millones de litros, al cierre de 2017 se desplazaron un total de 429.4 millones de litros.

