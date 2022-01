Alcaldía Miguel Hidalgo olvida al peatón; abre calles de Polanco al tránsito vehicular

En abril de 2021, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y en ese entonces recién ingresado a El Colegio Nacional, arquitecto Felipe Leal, comentó a Forbes México que la Ciudad de México, tras la pandemia, debía ser más volcada a la calle y por ello tener espacios públicos de calidad para las personas que se mueven a pie. Casi un año después, el tema vuelve al debate con la reapertura del tránsito vehicular de la calle Virgilio, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En enero de 2021, la calle Virgilio, ubicada entre Alejandro Dumas y Anatole France, en la zona conocida como Polanquito, fue cerrada al tránsito vehicular y se dejó solo para la movilidad peatonal.

El objetivo, explica Adriana Zenteno, quien desde la Dirección de Movilidad de la alcaldía en la pasada administración promovió la reconversión de esta calle, fue ganar un espacio para los peatones, al tiempo que se permitía a los restaurantes la atención extramuros como una manera de prevenir contagios de Covid-19.

“La pandemia nos ha obligado a repensar nuestras ciudades y esa redefinición ha obligado a que se vuelque el diseño hacia espacios abiertos y por qué pensar que solamente que París o Nueva York lo pueden hacer, sino nosotros somos del top tier (alto nivel) de ciudades en el mundo en muchos sentidos, en gastronomía, en cultura. Por qué no pensar que podemos ser referentes de buenas prácticas en términos de desarrollo urbano sustentable”, comenta Zenteno en entrevista con Forbes México.

Esto, luego de que la actual administración de la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por el alcalde Mauricio Tabe, anunció que el próximo lunes 17 de enero la calle Virgilio será reabierta al tránsito vehicular, pero se mantendrá y ordenará el programa de Ciudad al Aire Libre, que permite a los restaurantes extender su servicio extramuros con el objetivo de prevenir contagios de Covid-19.

Esta decisión fue calificada como regresiva y una oportunidad perdida por parte de Adriana Zenteno y el arquitecto Eduardo Gorozpe, quien planteó una proyecto de infraestructura peatonal para Virgilio.

“Es una involución en términos de movilidad y de concepción de las nuevas tendencias a nivel internacional del desarrollo urbano sostenible porque no solamente ya estábamos obligados a hacer esos esfuerzos orientados a una mayor peatonalización por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la ONU, sino que además nos vino a sacudir la pandemia y nos ha obligado al mundo entero a replantear el espacio urbano y este replanteamiento del espacio urbano pasa necesariamente por darle prioridad a la movilidad peatonal”, dice Zenteno.

En agosto del año pasado, Forbes México publicó que el director del despacho Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo, Martín Gómez Platero, con sede en Uruguay, consideró que la pandemia aceleró el concepto de las ciudades de los 15 minutos, una idea que enarboló la alcaldesa de París Anne Hidalgo y que ella misma definió como un big bang de la proximidad. Se trata de crear una ciudad en donde todo lo necesario para la vida diaria se concentre en un radio de 15 minutos, y eso pasa por espacios públicos de calidad, accesibles y caminables.

“A nivel local existe Ciudad al Aire Libre, que busca favorecer una mayor convivencia en espacios abiertos derivado de la pandemia y la reactivación económica. Está demostrado que los modelos de peatonalización no solamente generan ciudades más humanas, armónicas y sustentables, sino también contribuyen a la reactivación económica. No es cerrar una calle nada más, es abrirla a otras posibilidades de movilidad, darle otra vocación. Sí, se está cerrando al tránsito vehicular, pero se está abriendo a posibilidades más humanas y sustentables”, comenta Zenteno.

El arquitecto Eduardo Gorozpe, de A-001 Taller de Arquitectura y vecino de Polanco, considera que lejos de conjuntar esfuerzos para crear un correcto corredor peatonal en beneficio de vecinos, comercios y de la ciudad, “la opción fue de un plumazo reabrir la calle, y ese plumazo viene de algunos vecinos partidistas que viven ahí y que nos les gusta tener gente alrededor”.

Se pierde, dijo, una oportunidad de oro para hacer que sea un proyecto insignia de cómo se hace un proyecto de peatonalización.

“La ciudad ya cambió, no es la misma que antes de la pandemia, no se sigue haciendo de la misma forma, pero parece que la autoridad no entiende eso”, agrega.

En entrevista, recordó que el proyecto que propuso a la pasada administración de la alcaldía Miguel Hidalgo y que preveía peatonalizar la calle de Virgilio se traduciría en incrementar las ventas de los negocios, mejorar la seguridad vial y la calidad de vida, disminuir la contaminación, hacer la calle más accesible para todo tipo de usuarios y generar puntos de atracción comercial y social.

“Yo estuve platicando con el actual alcalde, le dije hay un problema en Virgilio y nosotros sabemos cómo solucionarlo, pero nadie nos peló”, expresa.

Adriana Zenteno coincide con Gorozpe en que la decisión de reabrir Virgilio a la circulación vehicular deriva de la presión vecinal.

“Sin duda hubo presiones políticas porque nosotros fuimos objeto de esas presiones ¿Quiénes son quienes objetaban esto? Pues La Voz de Polanco y algunos negocios que argumentaban que no iban a poder descargar o que sus clientes no iban a tener dónde estacionarse. Eran un puñado de negocios versus los restaurantes que claramente se veían beneficiados”, advierte Zenteno.

“Y esto no lo hicimos como una concesión a los restaurantes. Sin duda se iban a ver favorecidos, pero lo que queríamos hacer es una prueba piloto en un microcosmos que nos permitiera hacer varias evaluaciones”, aclara y remarca: “aquí claramente el alcalde cedió a la presión de La Voz de Polanco, especialmente, incluso más allá de los comercios. Seguramente él en la campaña les prometió eso, pero cuando estás en gobierno tienes que ver por el bien de todos, no de unos cuantos. Es un retroceso enorme en términos de una conquista que se había tenido”.

Por su parte Gorozpe insiste: “reabrir Virgilio a los coches va completamente en contra de cómo se genera ciudad, porque lo que están haciendo es levantar la peatonalización y vamos a regresar al problema que había antes. En Polanquito existían 25 empresas de valet parking, van a regresar a tener coches en doble fila, coches en los cruces peatonales, invadiendo rampas, apartando lugares, generando un caos vial. Creo que la única solución ante este problema era ir para adelante no para atrás. La única solución al problema tenía que ver con hacer un buen proyecto”.

