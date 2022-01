Reactivan módulos para pruebas Covid-19 en plazas comerciales de la CDMX

Ante el incremento de contagios de Covid-19, el gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar horarios para la aplicación de pruebas en los 117 Centros de Salud, habilitó ocho módulos en igual número de plazas comerciales y la próxima semana desplegará nuevamente los macroquioscos de pruebas rápidas.

La Secretaría de Salud de la ciudad informó que en los 117 Centros de Salud el horario para la aplicación de pruebas para la detección de Covid-19 será de 8:00 a 14:00 horas y se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, con lo que se podrían realizar hasta 23 mil 400 tests diarios.

Adicionalmente, a partir de este martes a las 11:00 horas se reinstalarán módulos de pruebas de antígenos en las plazas comerciales Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista, cuyos insumos serán dotados por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. En cada módulo se repartirán 50 fichas para la realización de pruebas.

Además, la próxima semana se habilitarán los macroquioscos para realizar pruebas rápidas de detección de Covid-19, por lo que se analizan los lugares donde estarán con base al mayor número de positividad en las alcaldías.

“Esta dependencia recuerda que en los 117 Centros de Salud que realizan aplicación de pruebas se mantienen abiertos y no han dejado de hacer pruebas durante los días festivos, incluidos el 24 y 31, así como fines de semana”, señaló la Secretaría de Salud.

Este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay una alarma en la capital frente al incremento de casos de Covid-19, dado que no se representa en términos de hospitalizaciones.

La mandataria capitalina reiteró que no habrá restricciones adicionales y la estrategia se centrará en el avance de la vacunación con dosis de refuerzo.

Esta semana se reactivó la vacunación con dosis de refuerzo para la población de 60 años en las alcaldías de Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Hasta el corte del 2 de enero, la capital reportó 348 personas hospitalizadas en la Ciudad de México, de las cuales 245 son camas generales y 103 unidades de cuidados intensivos.

El porcentaje de ocupación hospitalaria es de 6%, por lo que el incremento de contagios de Covid-19 todavía no se ve reflejado en el aumento de hospitalizaciones.

“Estamos revisando (la situación) todos los días con el Gabinete de Salud tanto del gobierno de la ciudad como nacional, hasta ahora no ha habido un repunte en la hospitalizaciones, vamos a seguir viendo todos los días para darles alguna información. Por el momento, nuestra estrategia principal es seguir vacunando”, comentó el lunes Sheinbaum Pardo en entrevista con medios de información.

El domingo, la Secretaría de Salud del gobierno federal informó sobre 10,864 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas, que superaron los 10,037 casos del 31 de diciembre del año pasado. En menos de una semana, México duplicó el número de contagios por Covid-19 ya que el pasado miércoles registró 5,290 casos.

Sobre esta situación, Claudia Sheinbaum comentó que “hay contagios, pero la enfermedad no es grave, eso es gracias a la vacunación, al alto porcentaje de vacunación y se va a seguir vacunando, de acuerdo con lo que nos plantee el Programa Nacional de Vacunación”.

Insistió en que el aumento de los contagios no necesariamente se traduce en el incremento de las hospitalizaciones; asimismo, señaló que la gran mayoría de las personas hospitalizadas no están vacunadas.

“Hasta ahora no tenemos una alarma especial ni mucho menos, dado que no han aumentado las hospitalizaciones, pero eso no quiere decir que pudieran llegar a aumentar, vamos a estar revisando todos los días y, como siempre, (seremos) muy responsables con la información”, subrayó.

