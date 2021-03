Rosario Robles no se declarará culpable por ‘Estafa Maestra’

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no se declarará en ningún momento culpable porque no se quedó con ningún peso por el uso de empresas fantasmas para el desvío de dinero de programas sociales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La maestra Rosario Robles no va a llevar un juicio abreviado, porque no se va a declarar en ningún momento culpable de la comisión del delito de ejercicio indebido”, informó Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado de la extitular de la Sedatu.

El delito fincando a Robles no tiene una vertiente lógica para que sea juzgada por ejercicio indebido, acotó el abogado junto con Olivia Rubio Rodríguez, abogada de la que fuera jefa de Gobierno del otrora Distrito Federal en 1999.

“Rosario Robles no va a reparar el daño, porque no tiene daño que reparar y no es un delito material, así como no se quedó con los recursos del delito de orden penal”.

El abogado comentó que a Rosario Robles no se le ha encontrado un solo peso en sus cuentas bancarias ni tampoco se le ha determinado la obtención de recursos de forma indebida o impropia.

“El delito por el que se le está queriendo acusar a Rosario Robles en este tema primario es por una omisión, la cual no se puede dar”, expresó el también presidente de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional.

Sergio Arturo Ramírez Muñoz agregó que el delito por ejercicio indebido no existe y no irá a juicio.

El 20 de noviembre de 2020, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigido por Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que no recibieron dinero de la Estafa Maestra ni de la triangulación de dinero denunciada por Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol en la administración de Peña Nieto y se dijo abierto a cualquier investigación por parte de las autoridades.

“No existe registro alguno en 2012, 2015 y 2018 de que hayan ingresado al Partido Revolucionario Institucional recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita”, afirmó el grupo político encargado de llevar a la Presidencia de la República al mexiquense.

Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y excanciller en el gobierno de Peña Nieto, aseguró que no participó ni ordenó a Rosario Robles Berlanga triangular dinero para las campañas políticas a través de la llamada Estafa Maestra.

“Yo no tuve participación alguna, directa o indirectamente en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, dijo el hombre de la mayor confianza del expresidente de México.

